詹皇遭逢生涯最重傷勢每日復健5小時　休3周是最好情況

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

包括湖人16日出戰公牛的比賽在內，聯盟頭號球星詹姆斯(LeBron James)已經連續11場缺陣，《The Athletic》指出，「詹皇」在聖誕大戰拉傷鼠蹊部後，就知道這可能會是他16年生涯最嚴重的傷勢；為了避免還未痊癒又再次受傷，他過去3周每天都花4到5小時復健。

距離詹姆斯在聖誕大戰拉傷鼠蹊部，今日剛好滿3周，雖然當初MRI檢查結果顯示肌肉沒有結構性損傷，只是輕微拉傷，「詹皇」和湖人方面都很樂觀，但這個傷勢似乎遠比他們想像的嚴重。醫生告誡他們，若是趕著回歸，在還沒完全康復之下再次受傷，情況會變得更糟，因此他過去3周每天都花4到5小時復健。

詹姆斯的經紀人保羅(Rich Paul)向《The Athletic》透露，「他們告訴我們，休養3周已經是最好的狀況。3周過後，如果他可以上場，他就會回歸。」

▲詹姆斯已連11場缺陣。（圖／CFP）

這位剛滿34歲的頭號巨星近日接受《The Athletic》訪問時坦言，「我竭盡所能處理這個傷勢。」與湖人一哥熟識的相關人士則表示，「他心理上已經準備好了，如果有一個人是你不希望看到他受傷，那個人就是他，因為他永遠都想上場拚戰。」

談到當家一哥持續缺陣的狀況，紫金主帥華頓(Luke Walton)說，「我不會用『沮喪』這個詞，只是他真的很想回到場上。」

湖人在詹姆斯掛傷號後的10場僅拿3勝，分區排名跌出前8，16日以107比100力克公牛才重返西區第8位，但接受美國《ESPN》訪問的5位專家仍一致預估，湖人本季仍有45%的機率能打進季後賽。

至於詹姆斯本季得再打幾場比賽，才能幫助湖人重返睽違5年的季後賽，《ESPN》知名記者文霍斯特(Brian Windhorst)認為需要30場。目前湖人已經打完45場比賽，暫以24勝21敗、5成33的勝率排在西區第8，剩下的例行賽還有37場，換句話說，若依照文霍斯特的看法，詹皇最多只能再休7場。

▲詹姆斯的鼠蹊部傷勢比預期嚴重。（圖／CFP）