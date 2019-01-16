柯瑞30分鐘砍8顆三分飆31+6　勇士21顆外線狂勝金塊31分

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

近7戰豪取6勝的衛冕軍勇士，16日作客丹佛挑戰賽前勝率達6成9的金塊，首節就狂飆了10顆三分，轟下聯盟首節史上最高的51分，上演了瘋狂的飆分秀。一哥柯瑞(Stephen Curry)上場30分鐘就砍了8記外線攻下31分，與搭檔湯普森(Klay Thompson)和杜蘭特(Kevin Durant)單場合砍89分，以142比111狂勝31分，重回西區龍頭寶座。

竄升西區龍頭的金塊，賽前暫時領先灣區軍團0.5場勝差，前一次交手，金塊以100比98險勝，但此役首節就遭衛冕軍狂轟51分，勇士單節團隊命中率達到7成6，三分球14投10中，其中一哥柯瑞包辦4顆、搭檔湯普森和杜蘭特各砍了3顆，「KD」這一節更是7投全部命中掃下全場最高的17分。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

帶著51比38、13分領先進入次節的勇士，繼續將擴大領先差距，板凳群伊谷達拉(Andre Iguodala)和李文斯頓(Shaun Livingston)也加入搶分行列；杜蘭特在上半場終了前4分52秒砍進的25呎三分彈，將分差拉大到72比52、20分，勇士前2節打完，取得79比60、19分領先。

一路挨打的金塊，第3節也沒能扭轉戰局，依舊對灣區大軍猛烈的外線砲火沒輒，此節最後3分22秒，柯瑞在左側底線拔起來砍三分，防守球員完全來不及反應，隨後他又命中後撤步跳投，他在這短短3分半鐘內飆了3顆三分球，讓衛冕軍前3節打完就轟下112分，拉開29分差距。

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

勇士並沒有因為領先分數不斷擴大而減弱進攻火力，末節又攻下30分，終場以142比111、31分差砸爛金塊，將連勝紀錄推進到第5場。灣區大軍也以30勝14敗力壓金塊的29勝14敗，重返西區龍頭寶座。

此役勇士總共飆了21顆三分彈，一哥柯瑞打了30分鐘，就以18投10中掃下31分、6籃板和4助攻，三分球13投8中；「湯神」只上場25分鐘，也貢獻了5顆外線，攻下31分；杜蘭特則以15投11中砍下27分、6助攻和4籃板，三分球7投5中。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）