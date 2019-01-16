林書豪缺陣！楊恩飆24+11率老鷹轟142分　衛少空砍31+11

▲雷霆一哥衛斯布魯克(左)。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

近來成為交易傳聞熱門人物的林書豪，因病缺席了16日面對西區強權雷霆的比賽，不過亞特蘭大20歲主控楊恩(Trae Young)繳出24分、11助攻的優質表現，全隊還猛砍了18顆三分彈；儘管雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)也攻下31分、11助攻，老鷹仍靠著猛烈的團隊砲火，以142比126取勝。

開季至今僅拿下13勝的老鷹，16日在主場面對西區第3的雷霆來犯，兩隊開賽就陷入拉鋸，雷霆靠著納迪爾(Abdel Nader)的三分彈和禁區猛將亞當斯(Steven Adams)的兩罰一中，取得29比25、4分些微領。

但老鷹次節火力全開，包括普林斯(Taurean Prince)、赫爾特(Kevin Huerter)甚至長人倫恩(Alex Len)都跳出來飆外線，團隊單節砍了6顆三分彈，打出45對30的猛攻，帶著70比59、11分領先進入下半場。

陷入雙位數落後的雷霆，第3節展開「大逆襲」，一哥衛斯布魯克單節連切帶投猛灌12分，加上老鷹「舊將」施洛德(Dennis Schroder)在上半場最後3分鐘也加入搶分行列，連砍了11分，雷霆打出41對27的反擊，反倒帶著100比97、3分反超進入決勝節。

▲老鷹楊恩(右)。（圖／路透）

老鷹末節很快又憑藉開局一波7比4攻勢要回領先，先發主將楊恩與柯林斯(John Collins)攜手飆分，大前鋒史佩爾曼(Omari Spellman)也挺身砍外線，並在比賽最後7分01秒爆扣得手，將雙方分差擴大到117比107、10分。

雖然雷霆雙星「衛少」和喬治(Paul George)試圖追趕分數，但老鷹進攻端多點開花，末節又攻下45分，終場以142比126收下本季第14勝，也報了本季首度對決雷霆時以109比124慘敗的一箭之仇。

老鷹此役團隊命中率飆破6成，三分球則是37投18中，命中率逼近5成，單場有3人得分突破20大關，柯林斯拿下26分最高；楊恩砍24分、11助攻和6籃板，貢獻4顆三分彈；從板凳出發的長人倫恩攻下24分、11籃板。

雷霆則以一哥衛斯布魯克轟下31分、11助攻和6籃板，外帶5抄截最佳；二哥喬治也繳出24分、8籃板和3助攻，另有5抄截，三分球則是12投5中；兩人合砍了55分，仍無力幫助雷霆扭轉頹勢。

▲雷霆一哥衛斯布魯克。（圖／路透）