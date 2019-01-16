本季「黑馬」國王對林書豪感興趣　豪哥16日因病缺戰雷霆

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

若是老鷹決定要交易林書豪，他們可能又多出了一個可以「合作」的夥伴；《紐約時報》記者史坦(Marc Stein)在台灣時間16日報導，沙加緬度國王也對「豪小子」有興趣，是多支有意透過交易得到他的隊伍之一，另外老鷹長人戴德蒙(Dewayne Dedmon)、近5季都待在亞特蘭大的貝茲摩爾(Kent Bazemore)也傳出將成為拋售對象。

國王目前以23勝21敗暫居西區第10，與第8的爵士之間僅有0.5場勝差，是本季最令人驚奇的隊伍之一，有望挑戰在2006年後再度重返季後賽。現在傳出他們也加入了爭奪「豪小子」的行列，《紐約時報》名記者史坦16日披露，國王是多支有意招攬林書豪的隊伍之一。

史坦還進一步爆料，除了林書豪之外，7呎長人戴德蒙、29歲的主戰後衛貝茲摩爾，也將被老鷹放上交易檯面，以累積更多選秀權。

▲林書豪。（圖／CFP）

林書豪並沒有出戰16日作客雷霆的比賽，他因病高掛免戰牌，這是他本季第5度缺戰。過去39戰，他場均上場19.5分鐘，能繳出10.8分、3.6助攻和2.4籃板，平均命中率4成78創下生涯新高，三分命中率則是3成47；雖然退居板凳，他保持高效表現，吸引了多支球隊的目光，包括拓荒者、七六人和鵜鶘等，都傳出對他感興趣。

若是林書豪真的被交易到沙加緬度，他或許能扮演輔助21歲國王主控福克斯(De'Aaron Fox)的角色，這位2年級控衛本季表現大躍進，繳出場均17.9分、7.3助攻和3.5籃板，外帶1.8抄截的優異數據。另外，國王方面也有一些到期合約可用於交易，包括藍道夫(Zach Randolph)和庫佛斯(Kosta Koufos)。

▲林書豪 。（圖／路透）