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勇士曾想用柯瑞換柏加特？　公鹿老闆：隊醫毀了交易被開除

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▲勇士柯瑞、艾利斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士送走了前一哥艾利斯(右)後，迎來了柯瑞(左)時代。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

差點就能看到聯盟神射柯瑞(Stephen Curry)在密爾瓦基與「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)聯手？公鹿老闆拉斯瑞(Marc Lasry)近日接受《The Athletic》專訪時表示，勇士在2012年曾想用柯瑞換柏加特(Andrew Bogut)，但當時的公鹿醫療團隊不認為「咖哩」的腳踝能撐下去，抹殺了這筆交易。

公鹿本季戰績一飛衝天，目前是聯盟「唯二」勝率突破7成的強權，與暴龍的東區龍頭之爭形成激烈拉鋸。密爾瓦基老闆拉斯瑞近日接受《The Athletic》訪問時表示，他將衛冕軍勇士視為模範，雖然他曾在勇士老闆拉卡柏(Joe Lacob)3年前告訴《紐約時報》，灣區大軍贏過其他29支球隊「數個光年」時暗自發笑。

拉斯瑞提及一件往事，勇士曾在2012年與公鹿討論進行交易，欲將當今的一哥柯瑞當成交易籌碼，當時的「咖哩小子」深受腳踝傷勢困擾，根本沒人預料到他後來能成為史上首位「全票」蟬聯年度MVP的巨星，過去4年還為灣區軍團奪下3座總冠軍。

▲勇士柯瑞、艾利斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞生涯初期曾深受踝傷困擾。（圖／達志影像／美聯社）

我不知道如果他們當初把柯瑞交易到公鹿來換柏加特的話，他們還能不能超越其他球隊數個光年。」拉斯瑞談到這個在他買下公鹿前發生的往事，「勇士曾提出這樣的交易方案，但當時的公鹿隊醫不認為柯瑞的腳踝能撐下去，他們抹殺了這筆交易。」

「因此我不知道若是當時那筆交易成真，他們是否還能領先數個光年，他們很幸運，就是這樣。」拉斯瑞隨後還微笑補上一句，「當我們買下這支球隊後，就開除了那批醫療團隊。」

▲勇士柯瑞。（圖／路透社）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／路透社）

由於公鹿隊醫對柯瑞的腳踝「沒信心」，公鹿後來就選了當時人氣很高的前勇士老大艾利斯(Monta Ellis)作為交換柏加特的籌碼，但艾利斯僅在密爾瓦基待了兩季就離隊。

雖然柯瑞在前搭檔艾利斯轉戰公鹿的那個賽季(2011-12賽季)，因踝傷只打了26場，但他在2012-13賽季隨即甩掉「玻璃腳踝」的稱號，健康出賽了78場，並與湯普森(Klay Thompson)組成了「浪花兄弟」，加上柏加特成為球隊的防守基石，開啟了灣區的光輝年代，從2014年開始連4季打入總決賽並奪得3冠，本季還要挑戰3連霸。

▲勇士一哥柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞咖哩Stephen Curry公鹿
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