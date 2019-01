湯神4度爆扣直呼比砍10顆三分嗨　柯瑞：他打給帕楚利亞了

▲勇士湯普森。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

勇士神射湯普森(Klay Thompson)在16日作客高海拔的丹佛時化身「飛人」,包括最後7分33秒,他抄球後飛身單手爆扣,單場4度上演灌籃,讓他賽後直呼「感覺比砍進10顆三分球還好」;搭檔一哥柯瑞(Stephen Curry)則笑說,「浪花弟」一定已經打給曾和他打賭誰灌籃比較多的前隊友帕楚利亞(Zaza Pachulia)炫耀一番。

灣區大軍16日到金塊主場踢館,首節就攻下破聯盟紀錄的51分,全隊單場狂轟21顆三分球,終場以142比111砸爛金塊,迎來了5連勝,重新爬上西區龍頭寶座,也終結了丹佛主場12連勝的紀錄。

這一戰勇士3大得分手柯瑞、湯普森和杜蘭特(Kevin Durant)合砍了89分,本季一度陷入嚴重低潮的「湯神」大復活,上場25分鐘就以19投13中、高達6成84的命中率攻下31分,三分球8投5中,近4戰他已經飆了21顆三分彈;不過更令人驚奇的是,他化身「飛人」單場4度爆扣籃框。

金塊末節試圖封鎖湯普森的外線火力,卻讓他在50秒內連續完成灌籃,比賽最後7分33秒,他抄走萊登(Tyler Lydon)的傳球,迅速推進到前場飛身單手把球塞進籃框,隨後他得意地舉起雙手舞動。

This is Klay Thompson’s FOURTH dunk of the game and 11th of the season (and he raised the roof several times) pic.twitter.com/FFbMqn9h8A