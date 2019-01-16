湯神4度爆扣直呼比砍10顆三分嗨　柯瑞：他打給帕楚利亞了

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士神射湯普森(Klay Thompson)在16日作客高海拔的丹佛時化身「飛人」，包括最後7分33秒，他抄球後飛身單手爆扣，單場4度上演灌籃，讓他賽後直呼「感覺比砍進10顆三分球還好」；搭檔一哥柯瑞(Stephen Curry)則笑說，「浪花弟」一定已經打給曾和他打賭誰灌籃比較多的前隊友帕楚利亞(Zaza Pachulia)炫耀一番。

Get Klay Thompson in the dunk contest pic.twitter.com/THx8KziR7c — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 2019年1月16日

灣區大軍16日到金塊主場踢館，首節就攻下破聯盟紀錄的51分，全隊單場狂轟21顆三分球，終場以142比111砸爛金塊，迎來了5連勝，重新爬上西區龍頭寶座，也終結了丹佛主場12連勝的紀錄。

這一戰勇士3大得分手柯瑞、湯普森和杜蘭特(Kevin Durant)合砍了89分，本季一度陷入嚴重低潮的「湯神」大復活，上場25分鐘就以19投13中、高達6成84的命中率攻下31分，三分球8投5中，近4戰他已經飆了21顆三分彈；不過更令人驚奇的是，他化身「飛人」單場4度爆扣籃框。

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

金塊末節試圖封鎖湯普森的外線火力，卻讓他在50秒內連續完成灌籃，比賽最後7分33秒，他抄走萊登(Tyler Lydon)的傳球，迅速推進到前場飛身單手把球塞進籃框，隨後他得意地舉起雙手舞動。

This is Klay Thompson’s FOURTH dunk of the game and 11th of the season (and he raised the roof several times) pic.twitter.com/FFbMqn9h8A — Drew Shiller (@DrewShiller) 2019年1月16日

湯普森曾在去年10月30日對公牛一役，締造單場14顆三分的NBA新紀錄，但單場4度灌籃對他來說似乎是更難得的體驗，「我感覺非常棒，我印象中高中之後就沒做到過，這種感覺比投進10顆三分球還棒。」

一哥柯瑞則笑說，光是單場2灌就能讓湯普森興奮得不得了，更何況一戰扣了4次，「我很確定他已經在打電話給帕楚利亞了。」湯普森和前隊友帕楚利亞上季曾打賭，看誰的灌籃次數比較多；「湯神」賽後透露對方傳了訊息給他，「他說他從來沒看過我1場灌籃4次。」面露得意神情。