▲▼ WBC資格賽首戰最重要！袁定文：投手調度考驗大 。

記者黃楷元、李芸樺／台北報導

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）即將開打，中華隊有三場硬仗要過，明晚首戰迎戰西班牙隊，今天下午在大巨蛋練習。球評袁定文接受ETtoday新聞雲訪問，針對教練團戰略和中華隊備戰提出觀點。他認為中華隊致勝的最大關鍵還是投手戰力，但不只選手要發揮，教練團因應WBC規則所做出的臨場調度更是關鍵。

至於野手環節，袁定文認為打擊火力相對比較容易起伏，臨場發揮的狀況有時難料。中華隊必須在賽前針對守備和跑壘加強訓練，只要不失誤，在差距不大的比賽就可能決定勝負。

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▲球評袁定文分析WBC資格賽戰力與戰略。（圖／記者黃楷元攝）

袁定文表示，從12強賽中可以看到中華隊的蛻變，排名也躍升世界第二，但面對經典賽不能因此輕敵。「12強之所以能夠得冠軍就是因為我們不輕敵」，教練團在12強賽展現出的思維，在經典賽要繼續貫徹，有機會拿大局的時候就盡量拿大局，到最後要比分時就有優勢。

▲▼ 經典賽資格賽練球日。(圖／攝影中心）

WBC經典賽賽制大不同，投手有球數、秒數等限制，加上中華隊不少旅外投手多，袁定文說，教練團短時間內熟悉規則和選手的考驗又更大。不過雖然投手多數很年輕，但他仍認為教練要大膽用人，而且只要教練對選手有信心，選手自己就會產生信心。「12強賽我們就是在這樣的氛圍下，從不被看好，一路奪冠。」