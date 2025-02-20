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傑斯還想回中職打球！讚大巨蛋大聯盟等級　笑談台式應援：超級吵

▲▼ 傑斯 。（圖／記者王真魚攝）

▲傑斯 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

前富邦悍將洋投傑斯隨尼加拉瓜國家隊來台，作為陣中唯一有大聯盟經驗的投手，加上曾在中職打過球，傑斯特別告訴隊友，要注意台灣的應援，「這邊真的很吵，絕對無法想像。」

傑斯曾於2021效力富邦悍將，當時因個人因素，同年7月初向球團提出自請離隊，並返美處理家中事務。之後，富邦悍將於同月12日正式註銷其除役。 日後依據外媒報導，傑斯當初是因台灣新冠肺炎疫情嚴峻，決定返鄉。

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回想當初因疫情返鄉，傑斯說，有機會的話，還是很想再來台灣打球，「很想、很想！我很喜歡這裡，這裡的球員對外國洋將也都相當友善。」當初因疫情關係約只待了4個多月，「如果可以，我希望可以在這裡打滿整季。」

有趣的是，傑斯日前在飯店大廳巧遇前隊友曾峻岳，稱讚他身手依舊，富邦可以把他簽回來。傑斯直呼，「我和富邦的選手們感情都很好，台灣球員真的很友善，就像家人一樣，我真的很享受在這裡打球。」

目前，傑斯尚未有中職球隊探詢，他表示，一切交由經紀公司處理。

相隔幾年，看到台灣第一顆大巨蛋正式啟用，傑斯表示，「其實以前在富邦時，曾經經過這裡，但當時還沒辦法用，這次很高興回來台灣，今天一進來，真的感受到這是大聯盟等級的球場。」

傑斯也提醒隊友，要小心台灣的應援，「我們都知道球迷很多，大家都很期待，希望幫助球隊晉級。」

對於台灣加油氛圍和中南美聯盟相比，傑斯笑說，「我有跟隊友說，這邊真的很吵，絕對無法想像，是從頭吵到尾。」中南美聯盟則是純粹人聲加油，「球迷會拍手，有時頂多就是有歡呼尖叫聲。」

而台灣應援一大亮點包括龐大啦啦隊陣容，翻譯特別告訴傑斯，不少球迷是專程來看啦啦隊，他聽聞後瞪大眼、拍手大笑，隨後透露現在最想做的事情就是去吃鼎泰豐，「水餃、小籠包，我老婆超愛。」

▲▼經典賽資格賽練球日，尼加拉瓜隊拉米瑞茲(傑斯)。（圖／記者李毓康攝）

▲傑斯讚大巨蛋大聯盟等級　笑談台式應援：超級吵。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 傑斯富邦台灣洋投球迷WBC資格賽CT

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