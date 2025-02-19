被爆沒授權就賣台灣隊商品　廠商處理方式引來網友狂酸

圖文／鏡週刊

經典賽資格賽本（2）月21日正式於大巨蛋開打，台灣隊商品引發球迷搶買，不過電商平台STANCAVE被爆沒取得授權就搶賣商品，當時STANCAVE指有獲同意方執行，不過今（19日）緊急宣布取消無法販售之人員預購商品，並賠2倍定金。

中聯副祕書長蔡克斯日前爆STANCAVE沒取得球員授權就開始狂賣球員商品，STANCAVE負責人許明翰則於threads上回應，稱是由悍創、棒協、WBC授予他們球員相關商品販售權利，授權的範圍限於在WBC官方網站，「一切授權都與授權方獲得同意方執行」。

不過今下午1時許，STANCAVE透過官方臉書宣布「自即日起，取消無法販售之人員清單」，當中包含捕手林家正、投手古林睿煬、林盛恩、陳子豪、劉基鴻、黃群、教練張建銘、曾豪駒、林岳平、王建民、彭政閔。

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針對受影響預購訂單，STANCAVE表示將加一倍返還其所受之定金，由客服人員主動聯繫相關消費者處理後續事宜。此舉也引來網友狂酸「不是在Threads平台很嗆嗎？當時的氣勢在哪裡？」「當初不是在脆上很嗆有拿到授權？」「阿不是說都有授權絕對沒問題嗎^^」「阿你當初不是很嗆」。



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