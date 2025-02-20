LIVE／中華隊備戰經典賽資格賽　官方練習日全程直播

▲經典賽資格賽中華隊。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

2025年世界棒球經典賽資格賽明（21）日點燃戰火，中華隊被分在A組，明晚7點首戰將對上西班牙。今（20）日是官方練習日，A組4隊南非、尼加拉瓜、西班牙和中華隊從上午9點起依序到台北大巨蛋訓練，進行最後備戰，《ETtoday新聞雲》下午4點起全程直播。

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經典賽資格賽2月21日至25日在台北大巨蛋舉行，採循環賽形式，分組第1直接取得會內賽門票，2、3名則要再打一場比賽，勝者就能晉級，4隊爭搶2個正賽席次。

中華隊本屆在A組，21日晚間7點首戰對上西班牙，22日晚間7點交手南非，23日晚間7點遭遇尼加拉瓜，今日是官方練習日，地主中華隊「壓軸登場」，預計下午4點到5點半進行訓練。

根據外媒消息指出，西班牙明日預計推出前樂天桃猿洋投雷法（Elian Leyva）打頭陣，擔任對戰台灣的先發投手。

雖然外界普遍認為這次的對手不強，轉任球評的昔日名將黃忠義提醒，「還是步步為營，西班牙與尼加拉瓜不能輕忽，但選手們不要給自己太大壓力，不必想說一定要比12強更好，有大巨蛋球迷吶喊加持，如同去年12強，這股力量很大。」