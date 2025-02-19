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養樂多證實燕九郎操偶師離世　最後願望讓球迷淚崩

▲養樂多燕九郎。（圖／截自DailySports）

▲養樂多燕九郎「內餡」離世！球團發文悼念。（圖／資料照）

記者王真魚／綜合報導

東京養樂多燕子隊 19 日正式宣布，長年扮演球團吉祥物「燕九郎」的「內餡」操偶師不幸離世。這一消息震驚球迷，許多人紛紛回顧這位幕後靈魂的最後公開動態，其中，他在部落格留下的最後一張圖片，更是成為關注焦點。

球團官方網站發布訃聞表示，「一直以來支持燕九郎的工作人員永遠離開了我們，願他安息。」球團曾於6日公告該名員工因健康因素需要長期休養，如今傳來噩耗，讓人倍感惋惜。

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在3日最新的部落格文章《力爭成為區域第一，也許能做到呢》中，「燕九郎」以一貫的幽默口吻寫道，「早安。今天感覺也很充滿活力，看起來很開心。」同時附上一張自己的照片。

最令球迷動容的是這篇文章中附上的一張手寫「繪馬」（祈願牌）。這張繪馬上寫著：「健康第一」「日本第一」「（大家都能笑著）」，並署名「東京養樂多燕子隊 燕九郎」。

這份充滿期待與祝福的心願，讓許多球迷看了都感到十分不捨，紛紛在社群媒體上留言悼念這位為養樂多燕子帶來無數歡笑的幕後英雄，感謝他的付出，並願他一路好走。

作為養樂多代表人物，「燕九郎」自 1994 年誕生以來，憑藉機智風趣的個性深受球迷喜愛。如今，他的幕後靈魂離世，球團與球迷都深感哀痛。

球團稍早也宣布，「燕九郎」將暫停所有活動。未來「燕九郎」的角色將如何延續，仍有待球團進一步公布。

關鍵字： 燕子隊燕九郎選手球迷悼念

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