火腿隊友好羨慕！孫易磊繼亞錦賽再度為國而戰：好興奮

▲火腿小將孫易磊再度為國而戰，規格更高感受不同 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

日本北海道火腿小將孫易磊繼2023年亞錦賽再度為國而戰，這是第一次面對成棒一級賽事，他直言感受相當不同，「這次規格更好，我想對手應該更厲害，滿興奮的！」

年僅20歲的孫易磊在2023年參加2次國際賽，包括U18、亞錦賽，表現相當亮眼，其中U18世界盃共計出賽4場，累計14局僅失1分，送出15次三振，防禦率0.50，之後的亞錦賽，對日本中繼2局無失分，更飆出生涯最快球速157公里。

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這次再度入選中華隊，且是一級賽事，孫易磊難掩興奮，要來之前，火腿隊友也都給予滿滿的鼓勵，「他們覺得這是一個規格很高的比賽，看到我可以來打，他們也滿興奮的。」

火腿今年還有另一名台將選手古林睿煬，孫易磊春訓期間主要跟隨二軍，來台之前尚未與古林睿煬見到面，「但是有看到嘟嘟（潘威倫）賢拜，知道我要來之後，有和我說了一聲加油。」

繼亞錦賽之後，將再度在大巨蛋登板，孫易磊表示，感覺還是不太一樣，「上次好像沒有全開，現在是整個觀眾席都開放了，感覺滿棒的。」

這支中華隊同樣相當年輕，孫易磊透露，和大家相處起來也都很好，「其實休賽季練習時，有些選手都有遇到。」彼此都不算陌生。目前的調整，他也認為還算不錯，「因為在日本已經投過實戰，都滿好的。」這次定位應該會是在後援，「感覺不會在先發，因為球速其實還沒有上來，可能就是在後半段準備。」

和過往參加的國際賽相比，孫易磊指出，U18比較像是驗收自己，「因為那是高中最後一個跳板，亞錦賽則像是剛踏進一個更強的領域，遇到更好的選手，你會知道其實自己還有滿多地方可以修正。」

回想上一賽季，孫易磊直言收穫頗豐，「他們打者更細膩，所以需要做到的事情也更多，必須要兼顧很多事情。」

談到對於資格賽的目標，孫易磊以團隊為重，「個人是還好，球隊能夠晉級是最重要的，大家都很希望2026可以進入正賽。」屆時自己還要回來打？他肯定地說，「找我的話，我一定會回來！」