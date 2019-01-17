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詹皇下周恢復正式訓練　經紀人：他不欠誰準備好就回歸

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▲湖人一哥詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人一哥詹姆斯(LeBron James)17日進行複檢，他將不會隨隊到雷霆和火箭的主場，預計下周恢復正式訓練。他已經缺陣超過3周，過去11戰湖人輸了7場，據他的經紀人保羅(Rich Paul)的說法，「詹皇」的鼠蹊部傷勢是2級拉傷，醫生說最好要休3到6周，「他不虧欠任何人，當他準備好回歸時，他就會回來。」

詹姆斯已經連11戰高掛免戰牌，持續刷新個人連續缺戰紀錄，不過他的經紀人保羅向《The Athletic》透露，這位34歲超級球星恢復狀態良好，傷後3周的復原狀況已經達到「休養6周」後的程度；不過由於鼠蹊部傷勢若復發，後果不堪設想，因此除非完全康復，否則「詹皇」不會回到賽場上。

若「詹皇」休滿整整6周，他的復出日期將落在2月5日(當地時間)，也就是他還會缺席8場比賽。保羅強調，目前並沒有明確的復出時間表，「我們不會管別人怎麼想或說什麼，我們會做對詹姆斯最有利的事。」他說接下來會逐漸加重詹姆斯的訓練量，每天觀察狀況。

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）

每日觀察並不代表明天或隔天他就會復出，而是指在他每天訓練後，我們都會對他的傷情進行評估。當他達到最佳狀態時，他就會回到場上。不管要花多長的時間，我們都會等待，我們不會按照別人的時間表。」

值得一提的是，前任湖人一哥布萊恩(Kobe Bryant)就是在34歲時遭逢阿基里斯腱斷裂重傷，生涯就此走向下坡，因此上個月剛度過34歲生日的詹姆斯的傷勢難免引起了疑慮；不過保羅不希望外界將焦點放在現任紫金一哥的年齡上。

詹姆斯正處於生涯的第16季，他已經證明過自己。他不虧欠任何人，當他準備好回歸時，他就會回來，就是這麼簡單，到時他將給予隊友支持，盡所能去幫助他們。」保羅坦言，詹姆斯很在意球隊陷入掙扎，「這個男人很想打球，非常渴望上場，不過他還不能這麼做。你必須做正確的事，這和年齡以及他征戰了16個賽季都無關。」

「這是肌腱傷勢，不是肩傷、踝傷或手肘傷。你不能讓媒體或球隊可能輸球的事，左右對你最有利的事，我們不會這樣做。他的狀態持續進步，但還沒準備好復出。」

▲湖人詹姆斯、灰熊小賈索。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯目前沒有明確的復出時間表。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇LeBron James
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