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柯瑞Q3連6顆三分逆襲砍41分　一眉哥挨踢倒地繳30+18不敵勇士

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▲勇士柯瑞。（圖／CFP）

▲勇士柯瑞。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)在17日「背靠背」戰鵜鶘一役，延續了高效表現，他打了35分鐘就轟下41分，三分球17投9中，其中6顆集中在第3節最後5分鐘，率隊扭轉了雙位數落後反超，讓鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)單場30分、18籃板的雙十數據化為烏有，末節還被「咖哩」踢到鼠蹊部附近痛苦倒地。

作客甲骨文球場的鵜鶘，首節就轟下39分，取得8分領先，次節開局不到1分半鐘，替補大前鋒米羅蒂奇(Nikola Mirotic)3罰全中，將領先擴大到10分，隨後他又命中一顆23呎三分，與隊友摩爾(E'Twaun Moore)聯手搶下10分，一度把分差擴大到51比34、17分。

「浪花弟」次節還剩8分48秒替補上陣後，隨即跳出來砍三分，一哥柯瑞和老將李文斯頓(Shaun Livingston)也重拾火力追分，鵜鶘一哥戴維斯則與裴頓(Elfrid Payton)連線，上半場最後2分09秒先砍一顆27呎三分，隨後聯手上演「空中接力」爆扣；勇士在次節終了前，將比分追到66比71。

▲鵜鶘戴維斯。（圖／路透）

▲鵜鶘戴維斯。（圖／路透）

第3節開局，格林(Draymond Green)接獲柯瑞的助攻，砍了一記外線冷箭，再將比數逼近到69比71、2分差，雖然鵜鶘一度又在此節還剩6分02秒，把領先擴大到96比80、16分，但灣區一哥柯瑞最後5分鐘挺身而出，開啟令對手無解的「三分模式」，連砍了6顆三分彈，加上伊谷達拉(Andre Iguodala)最後0.6秒的三分打，勇士反倒取得110比109反超。

兩隊末節陷入激烈拉鋸，前3節砍下35分的柯瑞，決勝節直到最後6分33秒才回到場上。比賽還剩4分25秒，「咖哩」策動了一次精彩的攻勢，他在外線傳球給格林，「追夢綠」再把球送到籃下的魯尼(Kevon Looney)手上完成爆扣，勇士取得127比124、3分領先。

▲勇士柯瑞。（圖／CFP）

▲勇士柯瑞。（圖／CFP）

隨後杜蘭特又造成藍道夫(Julius Randle)犯規，站上罰球線命中2罰，將領先擴大到5分；更雪上加霜的是，柯瑞終場前2分28秒殺入禁區上籃的過程中，不慎踢到鵜鶘一哥戴維斯的鼠蹊部，讓「一眉哥」痛到倒地，只能先到場邊休息；「咖哩」最後1分51秒又拋進兩分，將比分改寫為136比128。

雖然戴維斯很快就回到場上拚戰，仍沒能幫助球隊扭轉頹勢，柯瑞最後13秒的兩罰讓勇士取得7分領先，鎖定了勝局，灣區大軍終場就以147比140喜迎6連勝。

▲鵜鶘戴維斯。（圖／路透）

▲鵜鶘戴維斯。（圖／路透）

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關鍵字： NBA勇士柯瑞咖哩鵜鶘戴維斯
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