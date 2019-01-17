林書豪曬成長變化圖　自嘲「一半的人生看起來都很呆」

▲林書豪自嘲一半人生看起來都像呆瓜 。（圖／翻攝自IG／jlin7）

記者游郁香／綜合報導

台裔控衛林書豪雖然因病缺席了16日對雷霆的比賽，但他仍出現在社群媒體上與粉絲互動，先是在個人微博上傳「10年前和現在的自己」，隨後又在Instagram分享了藝術家貝克(Tyson Beck)為他創作的「成長變化圖」，他自嘲有一半的人生看起來都很呆。

老鷹16日爆冷以142比126擊落西區強權雷霆，不過林書豪並沒有參與這場比賽，近來他先是傳出右側二頭肌傷勢，前役則因病高掛免戰牌，不過他1月份的整體表現仍舊相當出色，單月場均上陣23.9分鐘，能貢獻12.4分、5.1助攻和2.1籃板的優質數據。

林書豪近來頻頻在交易傳聞中被提及，包括鵜鶘、七六人、拓荒者和國王等隊都傳出有意招攬他來提升後場板凳深度，甚至有報導指出，拓荒者願意以首輪籤為交易籌碼；面對持續延燒的交易流言，「豪小子」淡定面對，畢竟他過去已歷經各種狀況，包括被釋出、被交易，或簽下好的合約卻突然受傷。

「我來到聯盟9年了，我會給你一個很制式的答案，但也很貼切，你只能控制你所能控制的。」林書豪說道。

▲林書豪表示現在的自己更愛籃球。（圖／翻攝自微博／JeremyLin林書豪）

林書豪並未因為陷入交易傳聞或遭逢傷病而徬徨，他仍繼續在社群媒體上與粉絲互動，他16日晚間在微博上傳了一張「10年前和現在的自己」並寫道，「10年前的我愛打籃球。今天的我更愛打籃球。你們呢？」展現他對籃球的熱愛不曾因為時間的推移或遭逢逆境而改變。

「豪小子」17日又在IG上轉發了藝術家貝克為他創作的「成長變化圖」，「10年，15年，20年的成長變化！很高興自己的體重增加了。我有一半的人生看起來都像個呆瓜，哈哈哈。」不過豪迷依舊很捧場，大讚每個時期的豪哥都很帥。

▲林書豪。（圖／CFP）