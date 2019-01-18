波波維奇將成史上第4位70歲教頭　下季執教馬刺？還沒答案

▲波波維奇下季是否繼續執教馬刺還是未知數。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

執掌馬刺兵符長達23季的波波維奇(Gregg Popovich)，即將在當地時間1月28日迎來70大壽，成為NBA史上第4位70歲主帥，他與黑衫軍的5年合約將在本季結束後到期，但對於是否繼續執教，他目前還沒有答案；馬刺總管巴弗德(R.C. Buford)則表明，只要這位名帥願意留隊， 就會為他保留帥位。

波波維奇2013年曾對外表示，「當鄧肯(Tim Duncan)退休的時候，我就會退休。」，他也曾說自己有種「若GDP都離開了，自己可能也不會繼續執教馬刺」的預感；不過這位鐵血教頭最終仍履行了2014年夏天與黑衫軍簽下的5年合約，與3位和他情同父子的愛徒鄧肯、吉諾比利(Manu Ginobili)還有帕克(Tony Parker)一一道別。

這個月底就要滿70歲的波波維奇，與馬刺的合約即將在本季結束後到期，是否繼續執掌黑衫軍兵符，他近日接受《紐約時報》訪問時坦言，「我還不知道答案。」現在能確定的，只有接下來兩個夏天，他都將執掌美國男籃的兵符，率隊出征2019年世界盃籃球賽和2020年的東京奧運。

▲波波維奇與GDP連線道別，球隊迎來新援迪羅臣。（圖／達志影像／美聯社）

波波維奇自1996-97賽季接任馬刺主帥一職，黑衫軍在1997年以狀元籤選中鄧肯，1999年以次輪第57順位選進吉諾比利(2002年才加盟)，2001年再用首輪第28順位選了帕克，3人自2002-03賽季開始搭檔，14年來5度打進總決賽，4次奪得總冠軍（2003年、2005年、2007年和2014年），他們是NBA史上「最會贏球」的3人組合。

去年夏天，吉諾比利宣布高掛球鞋，帕克則轉戰夏洛特，加上原本被視為「石佛」接班人的雷納德(Kawhi Leonard)與球隊鬧不合，被交易到暴龍，馬刺開季一度僅取得11勝14敗的慘績，創下波波維奇在25場比賽中最糟糕的執教成績；不過黑衫軍隨後谷底反彈，打出15勝6敗，目前暫以26勝20敗排在西區第6，本季將挑戰連22季打入季後賽。

▲自己一手培育的雷納德離隊後，波波維奇仍親切問候他。（圖／CFP）

教練生涯至今，波波維奇共率隊拿下1223勝561敗的佳績，他的總勝場數僅次於尼爾森(Don Nelson)的1335勝與威金斯(Lenny Wilkens)的1332勝。

聯盟史上前3位70歲以上的主帥，則分別是波特卡(Bill Bertka)(71歲)、布朗(Hubie Brown )(71歲)和布朗(Larry Brown )(70歲)。

▲GDP時代正式告終。(圖／達志影像／美聯社)

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