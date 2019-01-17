運動雲

> >

哈登2戰狂轟115分　生涯13度飆破50分超詹皇現役最強

ETtoday運動雲

▲火箭哈登、籃網汀威迪 。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭一哥哈登。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)持續MVP級表現，在搭檔保羅(Chris Paul)、卡佩拉(Clint Capela)皆掛免戰牌，射手戈登(Eric Gordon)17日復出對籃網又傳出膝蓋痠痛之下，他拚戰45分鐘轟下本季新高58分，生涯13度飆破50分超越詹姆斯(LeBron James)的紀錄，躍居現役第一人；但火箭連續在末節和延長賽浪費領先，以3分差飲恨讓「大鬍子」相當失望。

前役面對灰熊，哈登拖著連續2天出賽的疲憊感，上場34分鐘就攻下57分、9籃板，率隊以18分差大勝；17日繼續在豐田中心作戰，雖然他上半場「僅」14分進帳，但第3節猛砍22分，一舉率隊將比數反超為94比85，末節還一度拉開13分領先。

未料火箭卻在決勝時刻浪費8分領先，被汀威迪(Spencer Dinwiddie)最後8.4秒的28呎三分逼入延長賽。最後決勝的5分鐘，火箭又浪費7分領先，終場前1分28秒1分未得，最終以142比145遭逆轉落敗，4天內打了122分鐘的「大鬍子」，賽後既疲憊又低落，直言他感到非常失望。

▲火箭哈登、籃網汀威迪 。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網汀威迪 。（圖／達志影像／美聯社）

近2戰哈登狂轟了115分，據美國《ESPN》的統計，這是過去50年來第3高的紀錄，同時這也是他生涯第13度單場至少攻下50分，超越了聯盟頭號巨星詹姆斯12次的紀錄，躍居現役第一人；本季他則已4度飆破50大關。

哈登還將連續單場得分突破30分的紀錄推進到第18場，追平貝勒(Elgin Baylor)的紀錄，並列史上第6。據《休斯頓紀事報》記者費根(Jonathan Feigen)的統計，過去21戰哈登的場均得分破40，這是聯盟第5長的紀錄。另外，火箭與籃網此役合計在三分外線狂出手106次，火箭全隊三分出手70次，均創下聯盟新紀錄。

▲火箭哈登、籃網汀威迪 。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭一哥哈登。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭哈登大鬍子湖人詹姆斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

新莊垃圾哥「10秒丟包」超熟練 整袋扔山區 網怒：公德心被狗啃

推薦閱讀

柯瑞Q3連6顆三分逆襲砍41分　一眉哥挨踢倒地繳30+18不敵勇士

林書豪曬成長變化圖　自嘲「一半的人生看起來都很呆」

哈登飆58+10火箭仍OT飲恨　連18場30+紀錄之夜被汀威迪毀了

詹皇下周恢復正式訓練　經紀人：他不欠誰準備好就回歸

熱門新聞

中職／林智勝續留中信兄弟　達成共識參加春訓開訓

勇士曾想用柯瑞換柏加特？　公鹿老闆：隊醫毀了交易被開除

中職／林智勝月薪高於30萬元　接受砍薪與中信兄弟續約

中職／味全龍重返職棒　球員要從哪裡來？

味全龍復活崇越組第6隊？　吳思賢：準備好等公司指示

計畫簽哈波、凱戈、金柏瑞　費城人得揮灑5億美元

讀者回應

﻿

最新新聞

1波波讚菜鳥唐西奇不慌張極度不凡

2運科輔助　王建民：有助球質與球速

3郭阜林不滿足　連3年赴美加強

4謝淑薇 32強對決大坂直美

5南韓一哥鄭泫男單32強止步

熱門新聞

1林智勝續留中信兄弟　達成共識參加開訓

2公鹿差點得到柯瑞？隊醫毀了交易

3林智勝將與兄弟續約　月薪高於30萬

4味全龍重返職棒　球員要從哪裡來？

5味全復活？崇越教頭：是好事

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366