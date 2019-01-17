哈登2戰狂轟115分　生涯13度飆破50分超詹皇現役最強

▲火箭一哥哈登。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)持續MVP級表現，在搭檔保羅(Chris Paul)、卡佩拉(Clint Capela)皆掛免戰牌，射手戈登(Eric Gordon)17日復出對籃網又傳出膝蓋痠痛之下，他拚戰45分鐘轟下本季新高58分，生涯13度飆破50分超越詹姆斯(LeBron James)的紀錄，躍居現役第一人；但火箭連續在末節和延長賽浪費領先，以3分差飲恨讓「大鬍子」相當失望。

前役面對灰熊，哈登拖著連續2天出賽的疲憊感，上場34分鐘就攻下57分、9籃板，率隊以18分差大勝；17日繼續在豐田中心作戰，雖然他上半場「僅」14分進帳，但第3節猛砍22分，一舉率隊將比數反超為94比85，末節還一度拉開13分領先。

未料火箭卻在決勝時刻浪費8分領先，被汀威迪(Spencer Dinwiddie)最後8.4秒的28呎三分逼入延長賽。最後決勝的5分鐘，火箭又浪費7分領先，終場前1分28秒1分未得，最終以142比145遭逆轉落敗，4天內打了122分鐘的「大鬍子」，賽後既疲憊又低落，直言他感到非常失望。

▲籃網汀威迪 。（圖／達志影像／美聯社）

近2戰哈登狂轟了115分，據美國《ESPN》的統計，這是過去50年來第3高的紀錄，同時這也是他生涯第13度單場至少攻下50分，超越了聯盟頭號巨星詹姆斯12次的紀錄，躍居現役第一人；本季他則已4度飆破50大關。

哈登還將連續單場得分突破30分的紀錄推進到第18場，追平貝勒(Elgin Baylor)的紀錄，並列史上第6。據《休斯頓紀事報》記者費根(Jonathan Feigen)的統計，過去21戰哈登的場均得分破40，這是聯盟第5長的紀錄。另外，火箭與籃網此役合計在三分外線狂出手106次，火箭全隊三分出手70次，均創下聯盟新紀錄。

▲火箭一哥哈登。（圖／達志影像／美聯社）