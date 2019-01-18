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唐西奇全明星賽第3輪票數破3百萬　人氣超柯瑞直逼詹皇

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▲湖人詹姆斯，獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠菜鳥唐西奇在全明星票選中，票數和詹皇一樣突破了300萬。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA官方18日公布全明星賽第3輪票選結果，仍在養傷的湖人一哥詹姆斯(LeBron James)持續以3770807票領先群雄，穩居人氣王寶座；另外獨行俠超級新人唐西奇(Luka Doncic)的票數也衝破300萬，在西區僅次於「詹皇」，人氣甚至勝過聯盟另一位招牌球星柯瑞(Stephen Curry)，「咖哩」獲得2979080票居西區後場首位。

詹姆斯與公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)持續獨占西區和東區的人氣王，「字母哥」以3626909票緊追在「詹皇」之後，而暫居西區前場第2的獨行俠超級新人唐西奇，也得到高達3301825票，是全聯盟第3高票，人氣還勝過西區後場首位的勇士一哥柯瑞。

▲▼柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

西區前場第3高票則是本季打出生涯年的雷霆二哥喬治(Paul George)，他以2583342票領先勇士5巨頭之一杜蘭特(Kevin Durant)和鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)；西區後場仍由柯瑞、本季重新奮起的「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)和剛締造連18場單場得分突破30大關的火箭王牌哈登(James Harden)分居前3。

▲▼字母哥。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥。（圖／達志影像／美聯社）

東區前場前3名為「字母哥」、暴龍當家得分手雷納德(Kawhi Leonard)和七六人長人恩比德(Joel Embiid)。除了詹姆斯、「字母哥」和唐西奇外，獲東區後場最高票的綠衫軍主控厄文(Kyrie Irving)的票數也突破了300萬，得到3187015票，遙遙領先第2名的熱火當家球星韋德(Dwyane Wade)的1738043票和黃蜂一哥沃克(Kemba Walker)的1156040票。

▲▼林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

台裔控衛林書豪的票數則從上階段的200648票增加到341024票，仍排在東區後場第8。聯盟預計在台灣時間1月25日公布全明星賽先發名單，替補名單則會在2月1日出爐，並在2月8日透過電視直播兩位隊長選隊友的過程。

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關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇勇士柯瑞
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