唐西奇全明星賽第3輪票數破3百萬　人氣超柯瑞直逼詹皇

▲獨行俠菜鳥唐西奇在全明星票選中,票數和詹皇一樣突破了300萬。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

NBA官方18日公布全明星賽第3輪票選結果,仍在養傷的湖人一哥詹姆斯(LeBron James)持續以3770807票領先群雄,穩居人氣王寶座;另外獨行俠超級新人唐西奇(Luka Doncic)的票數也衝破300萬,在西區僅次於「詹皇」,人氣甚至勝過聯盟另一位招牌球星柯瑞(Stephen Curry),「咖哩」獲得2979080票居西區後場首位。

詹姆斯與公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)持續獨占西區和東區的人氣王,「字母哥」以3626909票緊追在「詹皇」之後,而暫居西區前場第2的獨行俠超級新人唐西奇,也得到高達3301825票,是全聯盟第3高票,人氣還勝過西區後場首位的勇士一哥柯瑞。

▲柯瑞。(圖/達志影像/美聯社)

西區前場第3高票則是本季打出生涯年的雷霆二哥喬治(Paul George),他以2583342票領先勇士5巨頭之一杜蘭特(Kevin Durant)和鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis);西區後場仍由柯瑞、本季重新奮起的「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)和剛締造連18場單場得分突破30大關的火箭王牌哈登(James Harden)分居前3。

▲字母哥。(圖/達志影像/美聯社)

東區前場前3名為「字母哥」、暴龍當家得分手雷納德(Kawhi Leonard)和七六人長人恩比德(Joel Embiid)。除了詹姆斯、「字母哥」和唐西奇外,獲東區後場最高票的綠衫軍主控厄文(Kyrie Irving)的票數也突破了300萬,得到3187015票,遙遙領先第2名的熱火當家球星韋德(Dwyane Wade)的1738043票和黃蜂一哥沃克(Kemba Walker)的1156040票。

▲林書豪。(圖/CFP)

台裔控衛林書豪的票數則從上階段的200648票增加到341024票,仍排在東區後場第8。聯盟預計在台灣時間1月25日公布全明星賽先發名單,替補名單則會在2月1日出爐,並在2月8日透過電視直播兩位隊長選隊友的過程。

