前興農洋將戰玉飛隨尼加拉瓜抵台！昔陷中職假球爭議

▲戰玉飛再度來台！引發球迷矚目 。（圖／截自Béisbol de Nicaragua）

記者王真魚／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽即將於21日開打，尼加拉瓜國家隊今日抵台，其中擔任投手教練的戰玉飛（Len Picota）格外引人注目。這位曾在中華職棒叱吒風雲的巴拿馬籍投手，如今以教練身分重返台灣，但其過往涉及假球爭議的歷史也再度受到關注。

戰玉飛1994年首度來台加盟三商虎，當時譯名為必可，之後轉戰台灣大聯盟台北太陽隊，改名叫「酷必可」，最後效力於中華職棒興農牛隊，再次改名稱「戰玉飛」。

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2005年，他創下中職史上首位單季10勝的巴拿馬籍投手紀錄。然而，就在同年中職上半季最後階段，一場重大假球疑雲改變了他的職業生涯。

當時興農牛隊在與La new熊隊的關鍵4連戰中全敗，意外讓誠泰Cobras奪下上半季冠軍。更引人起疑的是，在這關鍵時刻，球隊多明尼加籍教練泰迪、防護員桑塔納無預警離隊，戰玉飛也立即返回巴拿馬。此前，他曾以父親開刀為由向球團請假，但經檢警調查發現並無出國紀錄。

據早期報導指出，檢方在偵辦米迪亞打假球案時，意外發現戰玉飛涉嫌在中南美洲及美國各地，擔任仲介角色，引薦願意打假球的球員來台。

如今戰玉飛順利入境台灣，相關法律人士顯示當年事件可能因查無不法或缺乏相關證據而被排除在案外。依據入境程序，若有通緝身分，移民署在入關時就會立即通知航警局處理。

這些年來，戰玉飛在尼加拉瓜職棒聯盟轉任教頭，以出色執教能力，創下聯盟歷史新頁，成為第二位能夠連續三個球季率隊挺進總冠軍賽的總教練。此次重返台灣，他在今天完成入境報到，將率領尼加拉瓜投手群參與世界棒球經典賽資格賽。