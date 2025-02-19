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統一獅6投聯手完封味全龍　陳重廷代打建功添保險分

▲統一獅投手林子崴。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅投手林子崴。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

統一獅19日日在斗六棒球場與味全龍進行熱身賽，兩隊投手群表現穩定，使比賽陷入投手戰。統一獅6任投手聯手演出完封，味全龍投手表現也不俗僅吳俊杰、林子昱各失1分，最終獅隊以2比0獲勝。

比賽前四局呈現膠著局面，雙方皆無法攻下分數，直到四局上半統一獅打破僵局。潘傑楷敲出安打後盜壘成功，味全龍傳球連續發生失誤，讓跑者一路衝回本壘得分，統一獅率先取得1比0領先。五局上半統一獅再度展開攻勢，藉著對手失誤與保送攻占滿壘，但因熱身賽投手用球數達上限，不再繼續進攻。

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味全龍在打擊端難以突破統一獅投手群壓制，全場僅李凱威與朱育賢敲出安打，其他打者則未能建功。統一獅在六局上半陳重廷代打敲安打，再添保險分，將比數擴大至2比0，最終保持領先優勢至比賽結束。

味全龍此戰投手群表現不俗，張景淯先發2局無失分，接替的吳俊杰、林子昱各失1分，其他有上場的投手還有吳俊杰、吳承翰、王伯洋、林逸達皆無失分表現中規中矩。但打線熄火成為落敗關鍵，未能有效支援投手群。

統一獅全場5支安打，投手群林子崴（2局）、鍾允華（2局）、黃竣彥（1局）、李其峰（2局）、李嘉祥（1局）、辛俊昇（1局）聯手封鎖味全龍打線，除了林子崴、鍾允華分別被敲1安打之外，其他投手未被敲出安打，展現春訓穩定的戰力調整狀態。

關鍵字： 棒球熱身賽統一獅味全龍投手

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