菜鳥唐西奇從不慌張獲隊友尊重　波波讚難得「極度不凡」

▲獨行俠唐西奇。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

年僅19歲的獨行俠天才新人唐西奇(Luka Doncic)，在17日面對馬刺一役，再度繳出25分、8助攻和8籃板的優質表現，獲得馬刺名帥波波維奇(Gregg Popovich)高度讚賞，將他形容為美好、具有觀賞性並且天賦極高的年輕球員，他也提到這位小將在菜鳥季就能贏得隊友尊重，相當不容易，是一位極度不凡的球員。

從西班牙聯賽豪門皇馬來到NBA賽場的唐西奇，菜鳥季就成為獨行俠的先發主將，本季至今出賽43場，繳出場均20.3分、6.7籃板和5.1助攻，是最熱門的新人王人選，還擁有極高人氣；在上周公布的全明星賽次輪票選中，他仍是西區前場第2高票。

唐西奇的票數從上一階段的679839票劇增到2220077票，贏過本季打出生涯年的雷霆二哥喬治(Paul George)、去2屆總決賽MVP杜蘭特(Kevin Durant)和鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)。

▲獨行俠唐西奇。（圖／路透）

這位實力與人氣兼具的新星，還獲得馬刺主帥波波維奇的高度讚賞，將他形容為一位美好、具有觀賞性並且極具天賦的年輕球員，「我認為從他的風度來說，他有自己的節奏，而且從來不慌張，他對自己所做的事情總是很冷靜，他很了解場上的空間關係，和每個人所在的位置，他知道什麼時間要做什麼事，他也很勇於去出手關鍵投籃，為了贏得比賽竭盡所能。」

波波維奇提到，雖然唐西奇本季才來到NBA，但已經贏得隊友尊重，這對菜鳥來說是一件非常困難的事，「這些都讓他成為一位優秀的球員和人。」

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）