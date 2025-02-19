唐西奇後下一個NBA驚天交易　美媒點名灰熊莫蘭特今夏恐被轉賣

▲灰熊一哥莫蘭特被點名今夏可能成為交易籌碼 。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA日前爆發唐西奇（Luka Doncic）交易案震撼全聯盟，年僅25歲的建隊基石竟遭無情轉賣，引發球迷、媒體乃至於眾家球星熱議。根據美國媒體報導，近期又有匿名球隊高層爆料指出，灰熊明星主控莫蘭特（Ja Morant），很可能在這個夏天也遭球隊轉賣，成為下一個震撼交易案主角。

日前獨行俠與湖人達成驚天交易，將達拉斯自家一路培養的「籃球金童」唐西奇送往洛城，此筆交易可說撼動全球體壇，甚至被視為近年來職業運動史上最不可思議的交易之一。

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但近期又有美國媒體爆料指出，如果灰熊在這個賽季又是季後賽提前出局，陣中頭牌球星莫蘭特很可能就會成為交易籌碼。

《NBC Sports》就指出，這樣的消息應該是空穴來風，因為莫蘭特除了是球隊王牌一哥，本賽季也幫助灰熊打出至今36勝18敗，高居西區第2位的優質成績表現。

雖然上賽季因為兩度「亮槍」事件，導致個人聲勢下滑，甚至也遭到聯盟處以禁賽，但莫蘭特生涯兩度入選明星賽，也是灰熊自家培養的新人王好手，絕對是球隊頭號王牌，本季雖然整體上場時間28.8分鐘創下職業生涯新低，但場均仍能繳出20.7分、4.3籃板、7.4助攻，1.3抄截。