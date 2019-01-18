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大馬大師賽／戴資穎0比2輸死敵依瑟儂　只打31分鐘無緣4強

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▲戴資穎。（圖／CFP）

▲戴資穎。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

世界羽聯(BWF)超級500賽馬來西亞大師賽女單8強戰18日登場，「球后」戴資穎在8強戰強碰死敵依瑟儂(Ratchanok Intanon)，「小戴」整場失誤頻頻，不斷掛網，兩局都在中段崩盤，只打了31分鐘，就以13比21、14比21遭泰國一姊直落二擊退，無緣4強門票。

去年橫掃8座冠軍的戴資穎，在新賽季首站大馬大師賽連拿2勝，首戰面對世界排名27的張雁宜，她只花了23分鐘就以直落二輕鬆取勝；16強賽碰上去年曾來台參賽的丹麥傑克斯菲德(Line Kjaersfeldt)，雖然意外以19比21丟掉首局，但她很快穩住陣腳，2、3兩局以21比12、21比10拿下，順利闖入8強，生涯5次對上傑克斯菲德保持全勝戰績。

「小戴」在8強賽強碰當今羽壇少數能壓制她的依瑟儂，兩人去年曾在此站決賽對決，她不幸以1比2落敗無緣冠軍過去22次交手，「小戴」以10勝12敗落居下風，前一次從依瑟儂手上搶下勝利，得追溯到去年5月的湯優盃；最近一次交鋒是在去年8月雅加達亞運女團賽，她以18比21、18比21不敵泰國一姊。

▲▼丹麥公開賽,戴資穎（圖／CFP）

▲戴資穎。（圖／CFP）

此役戴資穎開賽連得2分，隨後打出界讓依瑟儂首開得分紀錄，一度拉開5比2領先；但泰國一姊緊追不捨，形成激烈拉鋸，追到了11比11。隨後「小戴」連續出現失誤，頻頻打出界和掛網，連掉了8分，陷入11比19的劣勢，雖然試圖追分，但對手對角攻勢猛烈， 「小戴」僅打了13分鐘就以13比21失掉首局

戴資穎第2局力圖要扳平戰局，但拉開10比7領先後，又開始出狀況，不斷掛網失分，依瑟儂趁勢連砍6分，將比數反超為13比10，「小戴」就此陷入苦戰，分差被越拉越開，最終以14比21遭泰國一姊直落2擊退。

▲▼ 丹麥公開賽,戴資穎,女單冠軍戴資穎 。（圖／CFP）

▲戴資穎。（圖／CFP）

關鍵字： 大馬大師賽戴資穎依瑟儂Ratchanok Intanon
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