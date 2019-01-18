見球哥犯規衛少趕緊出手獲3罰？　詹皇發聲裁判承認誤判

▲雷霆一哥衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人18日以138比128力克西區強敵雷霆，但末節最後2.9秒裁判判給雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)3罰引起來了爭議，也正是這3罰讓比賽進入延長；透過重播畫面來看，「球哥」博爾(Lonzo Ball)已經先下手犯規，「衛少」才出手投籃，賽後裁判華盛頓(Tom Washington)受訪時承認誤判。

Zo's last second foul on Russ had Luke Walton baffled... pic.twitter.com/ZzRhiYULFf — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年1月18日

因為在聖誕大戰意外拉傷鼠蹊部，紫金一哥詹姆斯(LeBron James)已連續缺席了12場比賽，不過隊上的年輕小將沒讓他失望，18日作客雷霆一役，克服了首節陷入27比39、12分落後的劣勢，次節反超了比數，一路與強敵拉鋸，哈特(Josh Hart)末節最後35.7秒兩罰命中，讓他們保有122比119、3分領先。

但正規賽結束前2.9秒，雷霆當家得分手衛斯布魯克帶球推進到左側45度角出手砍三分，獲得了關鍵3罰，他頂住壓力命中這3罰，將比賽拖入延長。透過慢動作重播來看，「球哥」在「衛少」還沒做出投籃動作之前，就已經下手犯規，這個判決讓湖人方面難以接受。

▲雷霆一哥衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

正在養傷的詹姆斯也在推特上發文替隊友抱屈，他標記了NBA裁判的官方帳號問道，「所以對投籃犯規的界定到底是什麼？幫一個朋友問的。」相當「委婉」表達不滿。賽後裁判華盛頓(Tom Washington)針對這個判決做出解釋，「裁判吹犯規是因為他當時認為衛斯布魯克已經開始投籃動作，他人又在三分線外，博爾有非法接觸動作。」

在「衛少」獲判3罰後，湖人主帥華頓(Luke Walton)和幾名球員包括禁區老將錢德勒(Tyson Chandler)在內，曾要求裁判重新審視這個Play，但並沒有被允許；對此華盛頓表示，這是因為犯規到底出現在投籃前還是投籃動作進行中，並不構成重看畫面的條件，「不確定是不是三分出手才能重看畫面」。

▲湖人延長賽險勝。（圖／CFP）

不過華盛頓坦承，他賽後看了重播畫面後，確認「球哥」的犯規動作是發生在衛斯布魯克投籃之前，因此應該判邊線球而不是3罰。

這個判決雖引起爭議，但湖人仍靠著3位小將庫茲馬(Kyle Kuzma)、博爾和祖巴奇(Ivica Zubac)單場合砍76分，在延長賽取勝。

▲湖人庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

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