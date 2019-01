見球哥犯規衛少趕緊出手獲3罰？　詹皇發聲裁判承認誤判

▲雷霆一哥衛斯布魯克。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

湖人18日以138比128力克西區強敵雷霆,但末節最後2.9秒裁判判給雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)3罰引起來了爭議,也正是這3罰讓比賽進入延長;透過重播畫面來看,「球哥」博爾(Lonzo Ball)已經先下手犯規,「衛少」才出手投籃,賽後裁判華盛頓(Tom Washington)受訪時承認誤判。

Zo's last second foul on Russ had Luke Walton baffled... pic.twitter.com/ZzRhiYULFf