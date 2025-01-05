台灣12強、U12雙冠穩居世界排名第二！緊追日本王座





▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

世界棒壘總會（WBSC）在去年底公布2024年終世界排名，日本以6,911積分續居世界第一，台灣（中華台北）以5,558積分緊追第二，委內瑞拉則以4,877積分排名第三。日媒今日也報導排名更新，直指日本仍是第一，但台灣在贏得12強、U12少棒冠軍後，緊追在後。

在2024賽季，日本全年累積2,494積分，雖然在11月舉行的世界12強賽中僅獲得亞軍，但仍保持全年最高積分。台灣則以2,195積分成為唯一另一個突破2,000積分的國家，其中在世界12強賽和U-12亞洲少棒賽的出色表現功不可沒。

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尤其在U-12亞洲少棒錦標賽中，台灣成功奪冠，而日本僅獲得第三名，使台灣與日本的積分差距從1,368分縮小到1,353分。

▲世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊落居亞軍，球員神情落寞。（圖／記者李毓康攝）

值得注意的是，世界12強賽的冠軍可獲得高達1,380積分，台灣在此重要賽事中奪冠，不僅鞏固了第二名的位置，更大幅縮小與日本的差距。委內瑞拉則憑藉12強賽第四名的佳績，獲得906積分，全年共累積1,613積分，成功超越墨西哥升至第三。

在其他排名方面，墨西哥（4,769積分）從第二名下滑至第四名，美國（4,751積分）、韓國（4,539積分）和荷蘭（3,949積分）分別維持在第五、六、七名。而巴拿馬、波多黎各和古巴則分列第八、九、十名。

根據WBSC規定，世界排名是依據過去四年在WBSC認可賽事中的成績計算。日本自2018年以來一直穩居第一，而目前全球共有84個會員國，其中64個國家在2024年度獲得積分。

WBSC已於去年12月19日公布新的世界排名計算方法，2025年的首次排名更新將採用新制計算，預期將為世界棒球版圖帶來新的變化。