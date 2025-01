NBA新控球之神回來了！4戰37助攻僅1失誤　連締2神紀錄

Tyrese Haliburton over the last 4 games:



37 AST

1 TO#NBAAllStar | https://t.co/T6jmxAY3iX pic.twitter.com/b8u0oUT66d — Indiana Pacers (@Pacers) January 5, 2025

記者游郁香/綜合報導

溜馬少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)上季因驚人的助攻失誤比而贏得「新控球之神」的美名,本季初他卻陷入空前低潮,所幸近來狀況止跌回升,繼前役對熱火狂飆33分、15助攻且0失誤後,他今(5)日對太陽又繳出27分、8助攻,依舊0失誤,他近4戰狂送37次助攻僅出現1失誤,還締造了2項神紀錄。

▲溜馬新控球之神哈利伯頓。(圖/達志影像/美聯社,下同)

[廣告]請繼續往下閱讀...

24歲的哈利伯頓身上5年2.44億美元的合約從本季開始生效,過去2年都入選全明星賽的他,開季一度深陷低潮,連帶影響溜馬戰績,他因而遭到各種質疑,不過他近來對上衛冕軍塞爾提克、熱火和太陽,都繳出亮眼的表現。

"Why not?"



Tyrese Haliburton with another big three. pic.twitter.com/t2FxyGZNcp — Indiana Pacers (@Pacers) January 5, 2025

上周作客綠衫軍,哈利伯頓攻下31分、7助攻;前役到邁阿密踢館飆出33分、15助攻;今日迎戰鳳凰城繳出27分、8助攻,率隊以126比108完成本季對太陽的「橫掃」,且他這3戰都0失誤,他最近2戰合計貢獻60 分、23 助攻,並砍進11顆三分球,沒有出現任何失誤。

哈利伯頓近4戰則總共送出37助攻,僅有1失誤,完美串聯溜馬攻勢,印第安納近4場收下3勝,戰績變成18勝18敗,勝率回升到5成。自從去年12月中下旬拉出一波5連勝,印第安納近11場比賽拿下8勝,目前暫居東區第8。

值得一提的是,哈利伯頓最近還締造了兩項神紀錄,3日作客熱火一役,是他生涯第9度單場至少傳出15助攻且0失誤的比賽,自1977年開始統計失誤以來,他的這項數據名列史上第3,僅次於爵士傳奇後衛史塔克頓(John Stockton)的14次、大前輩保羅(Chris Paul)的10次,加入「精英控衛」的行列。

Most games with 15 assists and ZERO turnovers since TOs were first tracked in 1977:



???? John Stockton: 14

???? Chris Paul: 10

???? Tyrese Haliburton: 9



Hali already in elite PG company ???? pic.twitter.com/V1ZIOmfika — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 3, 2025

考量到哈利伯頓年僅24歲,若能正常發揮,他要追上史塔克頓、保羅的紀錄,應該只是時間問題。

哈利伯頓對熱火的比賽,還創下另一個偉大紀錄,他是NBA史上唯一一位單場攻下至少 30分、15助攻,命中5顆三分球且沒有任何失誤的球員,他生涯已經2度達成此紀錄。