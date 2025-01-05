NBA新控球之神回來了！4戰37助攻僅1失誤　連締2神紀錄

Tyrese Haliburton over the last 4 games:



37 AST

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記者游郁香／綜合報導

溜馬少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)上季因驚人的助攻失誤比而贏得「新控球之神」的美名，本季初他卻陷入空前低潮，所幸近來狀況止跌回升，繼前役對熱火狂飆33分、15助攻且0失誤後，他今(5)日對太陽又繳出27分、8助攻，依舊0失誤，他近4戰狂送37次助攻僅出現1失誤，還締造了2項神紀錄。

▲溜馬新控球之神哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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24歲的哈利伯頓身上5年2.44億美元的合約從本季開始生效，過去2年都入選全明星賽的他，開季一度深陷低潮，連帶影響溜馬戰績，他因而遭到各種質疑，不過他近來對上衛冕軍塞爾提克、熱火和太陽，都繳出亮眼的表現。

"Why not?"



Tyrese Haliburton with another big three. pic.twitter.com/t2FxyGZNcp — Indiana Pacers (@Pacers) January 5, 2025

上周作客綠衫軍，哈利伯頓攻下31分、7助攻；前役到邁阿密踢館飆出33分、15助攻；今日迎戰鳳凰城繳出27分、8助攻，率隊以126比108完成本季對太陽的「橫掃」，且他這3戰都0失誤，他最近2戰合計貢獻60 分、23 助攻，並砍進11顆三分球，沒有出現任何失誤。

哈利伯頓近4戰則總共送出37助攻，僅有1失誤，完美串聯溜馬攻勢，印第安納近4場收下3勝，戰績變成18勝18敗，勝率回升到5成。自從去年12月中下旬拉出一波5連勝，印第安納近11場比賽拿下8勝，目前暫居東區第8。

值得一提的是，哈利伯頓最近還締造了兩項神紀錄，3日作客熱火一役，是他生涯第9度單場至少傳出15助攻且0失誤的比賽，自1977年開始統計失誤以來，他的這項數據名列史上第3，僅次於爵士傳奇後衛史塔克頓(John Stockton)的14次、大前輩保羅(Chris Paul)的10次，加入「精英控衛」的行列。

Most games with 15 assists and ZERO turnovers since TOs were first tracked in 1977:



???? John Stockton: 14

???? Chris Paul: 10

???? Tyrese Haliburton: 9



Hali already in elite PG company ???? pic.twitter.com/V1ZIOmfika — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 3, 2025

考量到哈利伯頓年僅24歲，若能正常發揮，他要追上史塔克頓、保羅的紀錄，應該只是時間問題。

哈利伯頓對熱火的比賽，還創下另一個偉大紀錄，他是NBA史上唯一一位單場攻下至少 30分、15助攻，命中5顆三分球且沒有任何失誤的球員，他生涯已經2度達成此紀錄。