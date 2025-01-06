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東超「雙王」之戰！新北國王周三主場再戰日本勁旅爭4強

▲▼新北國王本周三迎來東超主場第2戰，交手日本勁旅琉球黃金國王；主場好禮和周邊。（圖／新北國王提供）

▲新北國王本周三迎來東超主場第2戰。（圖／新北國王提供）

記者游郁香／綜合報導

新北國王將於本周三（8日）迎來東超主場第2戰，交手日本勁旅琉球黃金國王，這場備受矚目的「王者之爭」，將是雙方第4次交鋒；目前的戰況對於新北國王來說，隨著晉級4強的壓力步步逼近，剩下的3場小組賽都會是至關重要的生死戰，全隊上下已整裝待發，全力以赴。

東超B組4強門票尚有一張，國王全力爭奪4強席位，教練萊恩表示，「面對這場比賽我們非常興奮，團隊已經準備好如何應戰，同時也專注於提升我們自己的表現，這是一場必須全力以赴的對決，我們將以積極的心態迎接挑戰，往爭取4強門票邁進。」

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▲▼新北國王本周三迎來東超主場第2戰，交手日本勁旅琉球黃金國王；主場好禮和周邊。（圖／新北國王提供）

▲▼新北國王交手日本勁旅琉球黃金國王，主場好禮和周邊。（圖／新北國王提供）

▲▼新北國王本周三迎來東超主場第2戰，交手日本勁旅琉球黃金國王；主場好禮和周邊。（圖／新北國王提供）

本場球迷入場便可領取多樣好禮，拍拍扇、寶礦力、對戰限定海報及沖繩筆記本，數量有限，送完為止。而商品部扭蛋機新增「一番賞」限定好物，有機會抽中23-24冠軍戒指、球員實戰簽名球衣以及賽後與球員拍貼機。

周邊活動也很多樣，無論是與好友一同拍照留念的皇家拍貼機，還是加入AREA 02會員參與禁衛軍預測，抽POP MART 盲盒共6盒。更可參與小籃框神射手挑戰，有機會贏得24-25賽季的實戰球衣。 此外，國王的球迷專屬活動與球員近距離互動的機會，包括熱身擊掌與賽後合影。

關鍵字： 東超新北國王TPBL林書豪琉球黃金國王

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