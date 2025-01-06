日本主戰捕手憶12強台灣主場太震撼！應援聲震耳、戰術記憶空白

▲世界12強棒球賽，坂倉將吾。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒廣島東洋鯉魚隊捕手坂倉將吾在《東京體育報》6日所刊出的新春專訪中回顧2024年11月世界12強賽經歷，特別提到在台灣進行的對韓國及地主台灣之戰，坦言球場震撼性氛圍帶給他前所未有的衝擊，打者適應力也很有挑戰性。

這位在12強賽繳出亮眼打擊率4成44的正捕透露，儘管賽前團隊進行了詳盡的策略會議，但台韓兩隊打者展現出超越預期的應變能力，讓他在比賽進行中遭遇重大挑戰。「完全客場的環境加上震耳欲聾的應援聲，不僅影響溝通，甚至導致準備好的戰術記憶一度空白。」坂倉回憶道。

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對於首度在如此強大客場壓力下作戰，26歲的坂倉形容當時「確實有些慌亂」，必須在極短時間內調整心態並作出戰術應變。所幸這兩場硬仗最終都以勝利收場，讓這位年輕捕手得以將挑戰轉化為寶貴經驗。

「如果當時輸掉比賽，可能就會留下遺憾。但因為最後贏了，這段經歷反而成為很好的養分。」坂倉表示，這次國際賽歷練不僅豐富了他的職業生涯，也讓他更加嚮往2026年世界棒球經典賽的舞台。

坂倉強調，要在國際賽場上站穩腳跟，首要之務是在2025年球季展現出色表現。這位曾在2021年接近打擊王的實力派捕手，已設定本季以長打率5成、上壘率4成為目標，期待能率領廣島隊問鼎日本一。

▲坂倉將吾。（圖／記者李毓康攝）