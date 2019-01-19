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甜瓜發文「好東西不怕時間考驗」　體能與狀態吸引湖人？

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▲▼詹姆斯，安東尼。（圖／CFP）

▲詹姆斯對聯手安東尼抱持正面態度。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

自從去年11月16日火箭宣布與安東尼(Carmelo Anthony)分手後，這位「殞落」的10屆全明星前鋒至今還沒找到新落腳處，不過他沒有因此失去信心，19日在個人Instagram發文表示，「好的東西不怕時間考驗。」《The Athletic》名記者艾米克(Sam Amick)則披露，湖人仍是最常被拿來與「甜瓜」的名字放在一起的隊伍。

安東尼去年夏天才轉戰休士頓，與哈登(James Harden)、保羅(Chris Paul)組成新一代火箭3巨頭，未料僅打了10場就宣告合作破局，自去年11月9日作客前東家雷霆單場11投僅1中得2分後，就再也沒上場過；不過他近日被目擊在紐約自主訓練，三分球17投16中，狀態似乎維持得不錯。

《The Athletic》台灣時間18日晚間報導，仍有多支球隊對安東尼感興趣，他在2月8日交易截止日前仍有多種選擇，但還不確定他是否會被交易或釋出重新簽約；而他的好兄弟詹姆斯(LeBron James)領軍的湖人，仍是最常被拿來和「甜瓜」的名字放在一起的球隊。

▲▼安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

不過湖人目前是「滿員」狀態，恐成雙方合作的一大阻礙，若是安東尼最後被火箭裁掉，湖人必須釋出在名單上的其他球員才能簽下這位34歲老將；紫金軍團是否願意為了他「砍人」或想辦法與火箭進行交易，仍是未知數。與詹姆斯親近的消息來源則透露，安東尼的體能條件和整體的比賽狀態，是他能吸引湖人的關鍵因素。

湖人上個月底到籃網作客時，美國八卦媒體《TMZ》曾目擊，安東尼與紫金一哥詹姆斯在紐約一家牛排餐廳共進晚餐，「詹皇」對與「甜瓜」合作持正面態度，「我一直都想和他一起打球，如果出現那種機會，那會很棒。」

雖然在確定與火箭分手後，美國《ESPN》記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)曾報導，有消息人士告訴他，安東尼的生涯已經結束，但仍想繼續留在賽場上的「甜瓜」沒有因為被「唱衰」而失去信心，他19日在個人IG上傳了一張自拍照並寫道，「好的東西不怕時間考驗。」

安東尼去年休賽季被雷霆交易到亞特蘭大，隨即與老鷹達成買斷協議，最後與火箭簽下一紙1年240萬美金的底薪合約，本季出賽10場，改從板凳出發，繳出場均13.4分、5.4籃板。

▲雷霆喬治、火箭哈登、甜瓜安東尼。（圖／CFP）

▲安東尼。（圖／CFP）

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