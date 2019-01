苦等1年復出直呼「人生最棒的日子」　卡森斯遭搧鍋柯爾笑了

▲終於等到復出這天,卡森斯直呼是人生最棒的日子之一。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

明星中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)去年1月遭逢阿基里斯腱傷勢,讓原本有望在賽季結束後簽下大合約的他,生涯蒙上了陰影,他以「最漫長的1年」來形容這段時間歷經的苦難;19日作客快艇,他迎來勇士生涯首秀也是傷後首戰,打了15分鐘就有14分、6籃板和3助攻進帳,雖然6犯離場,他仍開心表示,「這是我人生中最棒的日子之一。」

Boogie looks ready to be the 4th Splash Bro pic.twitter.com/dmPZl8fOY4

本季有好幾位球星從傷病中奮起,「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)在連年飽受膝傷摧殘後,打出了生涯新高50分的感動戰役,撼動人心;而去年夏天轉戰灣區的禁區猛將卡森斯,也在離開球場將近1年後,克服了阿基里斯腱重傷,與勇士其他4位全明星一起先發,宣告金州5星正式完成合體。

▲勇士卡森斯。(圖/達志影像/美聯社)

卡森斯復出後首次得分,就是以單手爆扣的方式,霸氣十足,雖然他上場不到3分鐘就迅速領到2犯而被換下場,次節回到場上後僅32秒,又吞下第3犯,但他沒有因此受到影響,不僅開啟三分火力,整場在三分外線4投3中,是全隊此戰外線最準的球員,還能為隊友製造機會,單場送出3次助攻。

在卡森斯末節最後8分51秒6犯畢業前,他上場15分鐘,就以11投5中攻下14分、6籃板和3助攻,外帶火鍋、抄截各1,單場正負值+21,在勇士僅次於防守悍將格林(Draymond Green)的+24,有了一個好的開始,而首度5星連線的勇士,終場也以112比94輕取快艇,將連勝紀錄推進到第7場,可說是雙喜臨門。

卡森斯坦承賽前非常緊張,和自己的媽媽、家人和朋友聯絡,「就像個過聖誕節的小孩」,直到進球後才慢慢恢復正常。他說這是一趟漫長的旅程,「能夠再次回到場上,這是我人生中最棒的日子之一。」他也感謝勇士隊友的幫助,讓他能很快適應比賽。

Boogie got a standing ovation after fouling out in his first game back pic.twitter.com/rG6qyMoWz2