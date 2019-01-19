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苦等1年復出直呼「人生最棒的日子」　卡森斯遭搧鍋柯爾笑了

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▲勇士卡森斯、杜蘭特、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲終於等到復出這天，卡森斯直呼是人生最棒的日子之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

明星中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)去年1月遭逢阿基里斯腱傷勢，讓原本有望在賽季結束後簽下大合約的他，生涯蒙上了陰影，他以「最漫長的1年」來形容這段時間歷經的苦難；19日作客快艇，他迎來勇士生涯首秀也是傷後首戰，打了15分鐘就有14分、6籃板和3助攻進帳，雖然6犯離場，他仍開心表示，「這是我人生中最棒的日子之一。

本季有好幾位球星從傷病中奮起，「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)在連年飽受膝傷摧殘後，打出了生涯新高50分的感動戰役，撼動人心；而去年夏天轉戰灣區的禁區猛將卡森斯，也在離開球場將近1年後，克服了阿基里斯腱重傷，與勇士其他4位全明星一起先發，宣告金州5星正式完成合體。

▲▼勇士卡森斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士卡森斯。（圖／達志影像／美聯社）

卡森斯復出後首次得分，就是以單手爆扣的方式，霸氣十足，雖然他上場不到3分鐘就迅速領到2犯而被換下場，次節回到場上後僅32秒，又吞下第3犯，但他沒有因此受到影響，不僅開啟三分火力，整場在三分外線4投3中，是全隊此戰外線最準的球員，還能為隊友製造機會，單場送出3次助攻。

在卡森斯末節最後8分51秒6犯畢業前，他上場15分鐘，就以11投5中攻下14分、6籃板和3助攻，外帶火鍋、抄截各1，單場正負值+21，在勇士僅次於防守悍將格林(Draymond Green)的+24，有了一個好的開始，而首度5星連線的勇士，終場也以112比94輕取快艇，將連勝紀錄推進到第7場，可說是雙喜臨門。

卡森斯坦承賽前非常緊張，和自己的媽媽、家人和朋友聯絡，「就像個過聖誕節的小孩」，直到進球後才慢慢恢復正常。他說這是一趟漫長的旅程，「能夠再次回到場上，這是我人生中最棒的日子之一。」他也感謝勇士隊友的幫助，讓他能很快適應比賽。

雖然在快艇主場出賽，卡森斯仍在退場時獲得不少球迷起立鼓掌，他打趣說，「這可能是我這一生接受過最虛假的愛。」對於領到6犯提前離場，他則表示，「老兄，裁判今晚討厭我，我必須要適應這個全新的NBA。」

這場「表弟」回歸之戰，也出現了有趣的一幕，卡森斯在次節還剩8分14秒，在籃下被哈瑞爾(Montrezl Harrell)賞了一鍋，鏡頭拍到場邊的勇士教頭柯爾(Steve Kerr)忍不住笑了，對比無奈的「表弟」，形成了很大的反差。

▲勇士卡森斯、柯瑞戰快艇。（圖／路透）

▲勇士卡森斯。（圖／路透）

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