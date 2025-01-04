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金慧成加盟道奇冠軍陣容　美媒點出打擊最大疑慮

▲▼ 金慧成 。（圖／道奇官方IG）

▲ 金慧成 。（圖／道奇官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊於4日（台灣時間）宣布，透過入札制度從韓職Kiwoom英雄簽下內野手金慧成，合約為3年1250萬美元（約4億1250萬新台幣）。這位被稱為「韓國天才」的25歲選手，美媒《Trade Rumors》對其打擊能力表示疑慮。

金慧成在韓職連續4年獲得金手套獎。該媒體評價說：「除了穩健的二壘防守外，也可以擔任游擊手。此外，在職業生涯7個賽季中，盜壘次數從未低於20次。作為多功能選手，其防守能力和跑壘能力都能維持相當高的水準。」

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然而，該網站提出「最大的疑問是，他是否具備足以應對大聯盟投手的打擊能力」。「2022年到2024年間的打擊率為.326，上壘率為.384，但很少展現出長打力。2024年首次達成雙位數全壘打，但ISO值（純長打率）.132低於聯盟平均。被認為是缺乏常規先發所需長打力的選手也不足為奇。」

以自由球員身分離開教士隊的金河成作為比較對象，文章分析道：「雖然他在韓職最後一年打了138場比賽轟出30支全壘打展現長打力，但轉戰大聯盟後卻以重視擊球率聞名。在大聯盟的4年期間，ISO值.137比聯盟平均低15%。」

「目前尚未保證先發位置」，道奇隊二壘有拉克斯（Gavin Lux），游擊有貝茲（Mookie Betts），三壘有 蒙西（Max Muncy），游擊還有羅哈斯（Miguel Rojas），以及能守多個位置的外野手泰勒（Chris Taylor）。中外野手艾德曼（Tommy Edman）也能守備所有內野位置。

該網站總結道：「作為超級多功能選手的金慧成，預計會獲得比代打更多的角色，但道奇隊陣容中充滿天才型選手，將會是一場激烈的競爭。要確保出賽機會，必須靠實力去爭取。」

關鍵字： 道奇金慧成韓職大聯盟金手套

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