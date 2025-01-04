高中木聯／上下怪投古哲勳87球完投　成功商水首勝開胡

▲上下怪投古哲勳飆完投。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／高雄報導

高中木棒聯賽第一階段4日賽事，成功商水靠著高三投手古哲勳完投好投，以4比2擊敗白河商工，拿下首勝。

白河2局上半靠張信哲安打率先得分，成商在4局下由胡佳樂安打追平。第5局雙方各得1分，戰況再度陷入僵局。直到6局下半，田睿奕擊出二壘安打後，白河接連發生暴投、保送和失誤，讓成商攻下致勝的2分。

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古哲勳主投全場以87球完成任務，被敲7支安打失2分，三振、保送都是2次。他主要以下勾球為主，偶爾搭配上肩投球來擾亂打者節奏，是個特殊的投手。成商總教練陳誌祥表示：「從黑豹旗情蒐得知白河對下勾投手打擊不佳，所以安排他先發。除了首局有點亂流，整體表現不錯，他和捕手林靖搭配得宜，用上下投變速解決打者。」

布農族的古哲勳高一、高二以野手為主，升上高三才增加投球量。他說：「第一場先發開始有點緊張，還好團隊氣氛很好。第一次完投感覺很爽，教練也鼓勵我能投完整場。會用兩種投球動作，是因為下勾只有兩種球路太少，想用不同動作來擾亂打者節奏，都是按照捕手指示來變化。」

古哲勳不只投球有一手，打擊也親自上陣。陳誌祥透露：「他打擊能力也不錯，我們球隊很多投手都是二刀流，不像其他球隊安排指定打擊（DH）。在商水就是有上場空間，招生時我們也特別強調這點。」成商今年有10名高三生，目標是打進第二階段。