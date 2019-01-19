馬刺3分剋灰狼超車火箭登西區第5　波波客場520勝史上第一

▲馬刺險勝灰狼。（圖／視覺中國CFP）

記者游郁香／綜合報導

馬刺後場先發大將迪羅臣(DeMar DeRozan)前役對獨行俠扭傷腳踝，缺席了19日作客明尼蘇達的比賽，黑衫軍與灰狼打得難分難解，大復活的「飆風玫瑰」在末節最後1分18秒連砍6分，將分差縮小到1分，不過馬刺最終仍有驚無險以116比113獲勝，戰績變成27勝20敗，超越了25勝19敗的火箭，竄升西區第5。

黑衫軍此役少了本季場均能貢獻21.7分的當家得分手迪羅臣，但新領袖艾德里奇(LaMarcus Aldridge)和蓋伊(Rudy Gay)攜手搶分，艾德里奇砍了25分、9籃板和4助攻，外帶2火鍋，蓋伊繳出22分、5助攻和4籃板，幫助馬刺以3分險勝，也讓主帥波波維奇(Gregg Popovich)達成另一項執教生涯的里程碑。

拿下這一勝後，波波維奇的客場勝場數來到520場，追平了萊里(Pat Riley)，兩人並列史上第一。同時，馬刺的戰績也提升到27勝20敗，勝率來到57.4%，超越火箭25勝19敗、5成68的勝率，竄升西區第5。

▲羅斯決勝時刻飆分，但仍無力扭轉頹勢。（圖／視覺中國CFP）

馬刺本季徹底告別了「GDP時代」，原本被視為「石佛」接班人的雷納德(Kawhi Leonard)又與球隊鬧不合，被交易到暴龍，開季一度僅取得11勝14敗，創下波波維奇在25場比賽中最糟糕的執教成績；不過黑衫軍隨後谷底反彈，如今又爬上西區第5，有望挑戰連22季打入季後賽。

灰狼則吞下近4戰第3敗，不過從板凳出發的羅斯(Derrick Rose)表現依舊很亮眼，末節最後1分18秒，他連切帶罰掃下6分，一度在最後30.3秒率隊將比數追到113比114、1分差，讓馬刺嚇出一身冷汗，無奈他最後沒能命中26呎能扳平比數的三分球，空砍了23分、6助攻和3籃板。

▲灰狼羅斯。（圖／視覺中國CFP）

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