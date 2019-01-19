卡森斯回歸首戰秀爆扣砍外線拿14+6　勇士5星合體退快艇7連勝

▲勇士卡森斯。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

勇士新援禁區猛將卡森斯(DeMarcus Cousins)19日終於迎來首秀，灣區5星在作客快艇一役正式連線，「表弟」以單手爆扣拿下勇士生涯前2分，打了15分鐘11投5中高效攻下14分、6籃板和3助攻，還砍了3顆三分球，在歷經左腳阿基里斯腱撕裂打擊後，宣告強勢回歸，勇士終場也以112比94喜迎7連勝。

DeMarcus Cousins finishes his @warriors debut with 14 PTS (3-4 3PM), 6 REB & 3 AST.#DubNation pic.twitter.com/jo4AD9ZUNL — NBA TV (@NBATV) 2019年1月19日

自從去年1月27日出戰火箭不幸遭逢阿基里斯腱撕裂重傷，28歲正值巔峰的卡森斯已有將近1年的時間消失在賽場上，如主帥柯爾(Steve Kerr)上周預告的，「表弟」回歸首戰就登上先發，5巨頭正式合體。雖然他的雙腿看起來仍有些無力，但在進攻端充滿企圖心。

卡森斯開賽就在籃下出手，可惜不進，想要犯規不成；首節還剩10分34秒，他在禁區接到杜蘭特的地板球，單手把球塞進籃框，以單手爆扣首開個人勇士生涯的得分紀錄，但他上場不到3分鐘就領到2犯，首節還剩8分56秒就被魯尼(Kevon Looney)換下場，被鏡頭拍到在板凳席上伸展左腳。

▲柯瑞戰快艇。（圖／路透）

勇士首節則靠著柯瑞(Stephen Curry)與杜蘭特(Kevin Durant)合砍18分，取得28比25、3分領先，但團隊單節僅命中2顆三分球，都是「咖哩」貢獻的。

卡森斯次節開局回到場上，雖然打了32秒就吞下個人第3犯，但他隨後於左側45度角命中三分球，還在上半場還剩9分06秒，與另一位禁區悍將格林(Draymond Green)、老將伊谷達拉(Andre Iguodala)打出一次流暢的3人配合。

次節最後8分14秒，「表弟」在籃下被哈瑞爾(Montrezl Harrell)賞了一鍋，場邊的勇士教頭柯爾忍不住笑了；隨後他在禁區一人扛3個防守球員要到犯規，兩罰一中。他上半場打了8分鐘，6投2中得6分、2籃板。灣區軍團則以52比51、1分些微領先快艇。

第3節開局，勇士5巨頭再度同時上陣，卡森斯開局送出個人首次助攻，讓柯瑞完成上籃，此節還剩9分44秒賞給快艇此役「唯二」得分點哈里斯(Tobias Harris)一記火鍋，接著又抄走哈里斯的球，促成柯瑞與格林的搭配取分；「表弟」單節再添2分、2助攻。

▲勇士輕取快艇。（圖／路透）

勇士第3節打出29對21的攻勢，將分差擴大到81比72。卡森斯末節繼續登場，開啟了三分砲火，他在1分35秒內連飆2顆三分球，並妙傳給伊谷達拉砍外線，率隊打出一波9比0攻勢，將領先擴大到90比72、18分，可惜在比賽最後8分51秒領到個人單場第6犯被迫提前退場。

卡森斯回歸首戰打了15分鐘，11投5中攻下14分、6籃板和3助攻，外帶火鍋、抄截各1不錯的數據，三分球4投3中完美融入了以外線砲火為最大進攻武器的勇士。勇士終場以112比94輕取快艇，柯瑞上場33分鐘19投10中砍下28分、5籃板和4助攻，杜蘭特拿24分、5籃板；快艇則以哈里斯繳出28分、9籃板最佳。

▲勇士卡森斯。（圖／路透）

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