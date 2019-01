哈登已倒地他照「貼身嚴防」　布魯爾奇葩防守死黏大鬍子

▲火箭一哥哈登上半場挨了4鍋。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

過去3戰合計狂轟163分的火箭一哥哈登(James Harden),在22日作客七六人一役,遭遇前隊友布魯爾(Corey Brewer)的「黏巴達」防守,就連他已經倒在地上,對方依舊衝到他旁邊張開雙臂死命防守,故意不讓他接球,「大鬍子」於是用頭把這位火箭舊將頂開,因而被七六人主場球迷狂噓。

was this what you had in mind, @DaveDuFourNBA? pic.twitter.com/BXUrJLBtS4