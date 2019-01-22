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哈登已倒地他照「貼身嚴防」　布魯爾奇葩防守死黏大鬍子

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▲火箭哈登，七六人恩比德、布魯爾。（圖／路透）

▲火箭一哥哈登上半場挨了4鍋。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

過去3戰合計狂轟163分的火箭一哥哈登(James Harden)，在22日作客七六人一役，遭遇前隊友布魯爾(Corey Brewer)的「黏巴達」防守，就連他已經倒在地上，對方依舊衝到他旁邊張開雙臂死命防守，故意不讓他接球，「大鬍子」於是用頭把這位火箭舊將頂開，因而被七六人主場球迷狂噓。

哈登22日到費城主場踢館，僅打3節就砍下37分，將連續單場突破30分紀錄推進到第20場，追平張伯倫(Wilt Chamberlain)於1964年締造的連20場30+紀錄，登上史上第5。

▲火箭哈登、法瑞德，七六人恩比德 。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭一哥哈登。（圖／達志影像／美聯社）

不過面對陣中擁有多位長人，體能勁爆的七六人隊，哈登仍吃到不少苦頭，光是前2節就挨了4記火鍋，火箭舊將布魯爾還使出「黏巴達」防守對付他；上半場出現了一個滑稽的畫面，次節還剩3分34秒，火箭在後場發球，布魯爾將哈登推倒在地，「大鬍子」已經坐在地上，布魯爾還衝到他旁邊張開雙手「嚴防」。

上半場終了前29.1秒，布魯爾快攻雙手爆扣籃框，大秀扣籃美技後，又直接朝著哈登狂奔而去，「鑽進」火箭一哥的懷裡，挑釁意味濃厚，「大鬍子」順勢將前隊友推開，被給了一次進攻犯規；雖然布魯爾不斷使出各種「黏人」防守對付哈登，但鏡頭拍到兩人還會在隊友罰球時聊天，看起來交情不錯。

哈登此役打了31分鐘，以26投12中攻下37分、6籃板和3助攻，包括6顆三分彈，無奈團隊命中率低迷，其他4位先發甚至合計僅得14分，火箭終場以93比121慘敗給七六人。

▲火箭哈登、法瑞德，七六人恩比德 。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭一哥哈登。（圖／達志影像／美聯社）

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