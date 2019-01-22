火箭送安東尼到公牛　甜瓜不會為芝加哥出賽湖人仍有興趣

▲安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

本季轉戰休士頓後僅出賽10場，與火箭的合作就宣告破局的安東尼(Carmelo Anthony)，下一步終於確定，美國《ESPN》知名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)台灣時間22日報導，火箭將把「甜瓜」交易到公牛，但消息來源告訴「沃神」，這位10屆全明星前鋒不會為芝加哥打任何一場比賽，目前湖人仍對他感到興趣。

自從去年11月16日火箭宣布與安東尼分手後，這位「殞落」的10屆全明星前鋒就返回紐約進行自主訓練，等待下一個機會；苦等了2個多月，終於有消息傳出，據「沃神」的消息，他將被積極為新援「半獸人」法瑞德(Kenneth Faried)清出空間的火箭，交易到芝加哥。

火箭將把「甜瓜」與現金送到公牛，但因為今日是美國的馬丁路德紀念日，最快要明日才能正式執行交易。「沃神」指出，安東尼不會為芝加哥打任何一場比賽，公牛預計裁掉他，讓他進入自由市場，但在交易截止日(當地時間2月7日)前可能會暫時將他留在陣中，以利進行「一換一」的交易。

有消息來源告訴「沃神」，湖人仍有意得到安東尼，但並不希望裁掉任何一名擁有保障合約的球員來簽下他；若是湖人能空出額外的空間，洛城有可能成為這位34歲老將的下一個東家。

雖然僅打10場就遭火箭棄用，但安東尼沒有因此失去信心，19日還在個人Instagram發文表示，「好的東西不怕時間考驗。」《The Athletic》名記者艾米克(Sam Amick)則披露，湖人仍是最常被拿來與「甜瓜」的名字放在一起的隊伍。

另外，火箭為了能讓法瑞德出戰22日對費城的比賽，決定裁掉領10天短約的紐納里(James Nunnally)。6呎7吋的小前鋒紐納里，擁有不錯的外圍投射能力，還有豐富的歐洲聯賽經驗，去年與灰狼簽下2年合約，不過在7日遭灰狼釋出，隨後前往火箭繼續挑戰NBA，無奈又因為休士頓迎來「半獸人」而再次被裁。

▲安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

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