甜瓜因落選新秀遭棄用　火箭交易他省260萬美金豪華稅

▲安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

生涯進入第16季的明星前鋒安東尼(Carmelo Anthony)，季前與火箭簽下1年240萬美金的底薪合約，自願轉降替補，無奈球隊開季前10戰輸了6場，加上落選新秀克拉克(Gary Clark)崛起，瓜分了「甜瓜」的發揮空間，最終雙方決定分手；火箭將把這位34歲老將交易到公牛，此舉可替他們省下約260萬美金的豪華稅。

曾是金塊和尼克當家看板球星的安東尼，近2季卻「急速」殞落，尼克在2017年夏天將他送到雷霆，換回坎特(Enes Kanter)、麥格德馬特(Doug McDermott)和一枚2018年次輪選秀權。「甜瓜」到奧克拉荷馬與衛斯布魯克(Russell Westbrook)、喬治(Paul George)組成3巨頭，卻在雷霆適應不良，例行賽場均16.2分、命中率4成04寫下生涯前15季新低。

雷霆去年夏天透過3方交易，把「甜瓜」送到老鷹，這位10屆全明星前鋒被老鷹買斷後，以底薪加盟火箭，被期待成為休士頓重返總冠軍的重要拼圖，開季卻僅打了10場就被棄用。這10戰他有2場先發，場均上陣29.4分鐘，貢獻13.4分、5.4籃板，平均命中率依舊是低迷的4成05。

▲安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

「甜瓜」最後一場披火箭戰袍的比賽，是去年11月9日作客前東家雷霆，他單場11投1中僅得2分，三分球更是6投全部落空；火箭前10戰則僅拿下4勝6敗，加上24歲的落選新秀克拉克崛起，瓜分了這位10屆全明星前鋒的發揮空間，最終雙方在11月16日宣布分手。

當時火箭主帥丹東尼(Mike D'Antoni)曾直言，「他做了必要的犧牲，但對他這樣一位名人堂等級的球星來說，讓他去扮演一個不適合自己的角色是不公平的。」雖然火箭在去年12月15日(當地時間)就能交易「甜瓜」，但他們直到台灣時間1月22日才決定把他送到公牛，預計可以省下約260萬美金的豪華稅。

▲安東尼。（圖／CFP）