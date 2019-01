哈登3節轟37分　連20場30+火箭卻狂輸七六人28分

▲火箭一哥哈登。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

連2戰都與對手打到延長的火箭,22日來到費城主場作客,儘管一哥哈登(James Harden)上半場掃下27分,3節就轟了37分,將連續單場得分破30的紀錄推進到第20場,爬上史上第5,但火箭團隊命中率僅3成6,最終以93比121慘敗給七六人28分;迎來首秀的法瑞德(Kenneth Faried)則拿下13分、6籃板。

火箭新援法瑞德此役迎來首秀,他本季替籃網打了12場比賽後就轉戰休士頓,賽前主帥丹東尼(Mike D'Antoni)談到「半獸人」的上場時間時打趣表示,「他已經大概3年沒打球,因此他應該有很充足的體力。」

Faried was too hyped about his first bucket with the Rockets. Immediate tech pic.twitter.com/lueco2B1XH