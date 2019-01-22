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哈登3節轟37分　連20場30+火箭卻狂輸七六人28分

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▲火箭哈登、法瑞德，七六人恩比德 。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭一哥哈登。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

連2戰都與對手打到延長的火箭，22日來到費城主場作客，儘管一哥哈登(James Harden)上半場掃下27分，3節就轟了37分，將連續單場得分破30的紀錄推進到第20場，爬上史上第5，但火箭團隊命中率僅3成6，最終以93比121慘敗給七六人28分；迎來首秀的法瑞德(Kenneth Faried)則拿下13分、6籃板。

火箭新援法瑞德此役迎來首秀，他本季替籃網打了12場比賽後就轉戰休士頓，賽前主帥丹東尼(Mike D'Antoni)談到「半獸人」的上場時間時打趣表示，「他已經大概3年沒打球，因此他應該有很充足的體力。」

這位29歲前鋒從板凳出發，在首節還剩6分44秒替補上陣，隨即接獲小瑞佛斯(Austin Rivers)的地板球完成雙手爆扣，霸氣拿下火箭生涯的前2分，但他隨後順勢用右手拍打了籃板，領到一次技術犯規，連他自己都笑了。他此戰打了23分鐘，7投5中貢獻13分、6籃板。

▲火箭哈登、法瑞德，七六人恩比德 。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭新援法瑞德。（圖／達志影像／美聯社）

火箭首節在哈登與射手戈登(Eric Gordon)攜手搶分之下，與七六人形成拉鋸，首節打完暫以26比30、4分落後。但費城次節加強火力，除了兩大主將恩比德(Joel Embiid)、西蒙斯(Ben Simmons)開火，帥哥射手瑞迪克(JJ Redick)單節也連罰帶投灌進11分，七六人次節打出35對24的猛攻，將分差擴大到65比50。

火箭第3節依舊沒找回準星，單節還只有13分進帳，只靠哈登一人苦撐，七六人輕鬆將領先持續拉大到94比63、31分，讓比賽早早失去懸念，費城終場以121比93大勝，「大帝」飆出32分、14籃板和2助攻，外帶2抄截、3火鍋。

剛獲選西區單周最佳球員的一哥哈登，這一戰則僅打了3節就提前「收工」，他上半場就以20投10中掃下27分、4籃板和3助攻；整場出賽31分鐘，26投12中攻下37分、6籃板和3助攻，外帶2火鍋、1抄截，三分球則是13投6中，將連續單場得分破30分的紀錄推進到第20場，爬上史上第5。

▲火箭哈登、法瑞德，七六人恩比德 。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人大帝恩比德 。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： NBA火箭哈登法瑞德半獸人七六人
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