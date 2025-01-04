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高中木聯／校外多練重訓拚選秀　西苑好手吳承皓以鄭宗哲為目標

▲▼西苑吳承皓、彰藝洪靖翔。（圖／學生棒聯提供）

▲西苑吳承皓。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／高雄報導

西苑高中開路先鋒吳承皓4日在木棒聯賽當英雄，關鍵7局下擊出再見安打率隊拿下逆轉勝。為了增加身體素質，他自行在校外增加重量訓練課程，明年畢業後將挑戰中職選秀。

吳承皓面對彰藝先發左投洪靖翔，首局就擊出安打但未能得分，西苑打線遲遲未能突破。到了7局下滿壘時，他對第二任投手擊出再見安打，帶回致勝分。他賽後表示：「當時教練要我先看1顆球，纏鬥到1好3壞時，投手不可能想投壞球形成保送，所以就鎖定好球攻擊。」

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吳承皓曾在國中時期擊出再見安打，這次久違再當英雄。雖然一度以為是全壘打，不過最後是長打安打，他說：「沒關係，只想為球隊贏球。」近期打擊火燙，他歸功教練團提醒觀念的改變，讓自己打擊策略更清楚。

從去年黑豹旗開始擔任開路先鋒，西苑總教練林朝煌稱讚他選球、腳程都有水準，吳承皓也深知自己的優勢，表現稱職。
林朝煌指出他升上高三後身材變得更結實，提升打擊力量。吳承皓透露，假日會到校外訓練中心練重訓，維持一年多，這幫助改善打擊機制，發力方式也有所改變。

吳承皓高一入學時體格並不壯碩，發現與他人的差距後，萌生到校外增加訓練的想法，也獲得家人支持。配合攝取高蛋白，體重從72公斤增至80公斤，下盤更有力量。他曾在友誼賽開轟，但正式比賽首轟尚未出爐。

目前高三的吳承皓把目標放在中職選秀，他說：「因為從高三開始表現越來越好，才有這樣的想法。」他以旅美好手鄭宗哲為目標：「學長剛去美國時，身材並不壯碩，但經過幾年後看到他的身材變得很強壯，我也很想學習他的腳程。」

關鍵字： 棒球高中棒球吳承皓開路先鋒中職選秀

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