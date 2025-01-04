高中木聯／吳承皓射牆再見安打　西苑逆轉彰藝鍾亦恩「1球勝」

▲西苑逆轉勝。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／高雄報導

高中木棒聯賽第一階段4日賽事，西苑高中一路遭到彰化藝中高一左投洪靖翔壓制，直到7局下才攻破防線，由吳承皓擊出「再見安打」，率隊以2比1逆轉勝。

西苑首局因暴投失分，隨後陷入苦戰，直到6局結束都沒有分數進帳，其中3局更以3上3下收場。關鍵7局下，彰藝先發投手洪靖翔續投，1出局後蔡明佑擊出二壘安打，游能茗安打攻下追平分，林承志安打後逼得彰藝換投，王恩宇獲得觸身球保送，吳承皓擊出右外野深遠安打，打到右外野全壘打牆上緣，帶回勝利。

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西苑派出3名投手輪番上陣，周昕頡先發2局失1分，洪思騏中繼4.2局飆5次三振無失分，鍾亦恩在一壘有跑者時登板，僅投1球就讓對手敲出滾地球，幸運拿下勝投。西苑全場6支安打，吳承皓擊出2支安打並貢獻勝利打點成為英雄。

▲西苑吳承皓。（圖／學生棒聯提供）

西苑總教練林朝煌表示，有機會的攻擊情況沒有做好，從第一局就悶著打，以暴投送掉一分。不過投手群表現很好，只被敲出1支安打而已。投手方面，周昕頡比較緊張，洪思騏表現很好，投到7局上兩出局保送後，因為對方換上左打者，就換上左投鍾亦恩，這是一位有把握的投手，能贏就得壓上去。

吳承皓近期火燙，此役關鍵時刻建功。林朝煌表示：「他能力不錯，擊球的球感維持得好，選球也好，腳程中上，守備範圍不錯，具備長打能力。升上高三後體格變得結實，打木棒力道夠，擊球速度快就能形成長打。」但整體打線未能完全發揮，他坦言：「面對不同的投手，選手適應快慢不一，這場打者較為急躁，也打不好。」

▲彰藝洪靖翔。（圖／學生棒聯提供）