運動雲

>

高中木聯／吳承皓射牆再見安打　西苑逆轉彰藝鍾亦恩「1球勝」

▲▼西苑吳承皓、彰藝洪靖翔。（圖／學生棒聯提供）

▲西苑逆轉勝。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／高雄報導

高中木棒聯賽第一階段4日賽事，西苑高中一路遭到彰化藝中高一左投洪靖翔壓制，直到7局下才攻破防線，由吳承皓擊出「再見安打」，率隊以2比1逆轉勝。

西苑首局因暴投失分，隨後陷入苦戰，直到6局結束都沒有分數進帳，其中3局更以3上3下收場。關鍵7局下，彰藝先發投手洪靖翔續投，1出局後蔡明佑擊出二壘安打，游能茗安打攻下追平分，林承志安打後逼得彰藝換投，王恩宇獲得觸身球保送，吳承皓擊出右外野深遠安打，打到右外野全壘打牆上緣，帶回勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

西苑派出3名投手輪番上陣，周昕頡先發2局失1分，洪思騏中繼4.2局飆5次三振無失分，鍾亦恩在一壘有跑者時登板，僅投1球就讓對手敲出滾地球，幸運拿下勝投。西苑全場6支安打，吳承皓擊出2支安打並貢獻勝利打點成為英雄。

▲▼西苑吳承皓、彰藝洪靖翔。（圖／學生棒聯提供）

▲西苑吳承皓。（圖／學生棒聯提供）

西苑總教練林朝煌表示，有機會的攻擊情況沒有做好，從第一局就悶著打，以暴投送掉一分。不過投手群表現很好，只被敲出1支安打而已。投手方面，周昕頡比較緊張，洪思騏表現很好，投到7局上兩出局保送後，因為對方換上左打者，就換上左投鍾亦恩，這是一位有把握的投手，能贏就得壓上去。

吳承皓近期火燙，此役關鍵時刻建功。林朝煌表示：「他能力不錯，擊球的球感維持得好，選球也好，腳程中上，守備範圍不錯，具備長打能力。升上高三後體格變得結實，打木棒力道夠，擊球速度快就能形成長打。」但整體打線未能完全發揮，他坦言：「面對不同的投手，選手適應快慢不一，這場打者較為急躁，也打不好。」

▲▼西苑吳承皓、彰藝洪靖翔。（圖／學生棒聯提供）

▲彰藝洪靖翔。（圖／學生棒聯提供）

關鍵字： 高中木棒聯賽西苑高中彰化藝中高逆轉勝吳承皓

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

獨／陳子豪新應援曲曝光！加盟記者會藏彩蛋　耳尖球迷抓：超好聽

獨／陳子豪新應援曲曝光！加盟記者會藏彩蛋　耳尖球迷抓：超好聽

大谷翔平神助攻！韓職盜壘王金慧成3年1250萬美元加盟道奇

大谷翔平神助攻！韓職盜壘王金慧成3年1250萬美元加盟道奇

沒想過離開兄弟　陳子豪轉投味全想很久：都在台中買房子了

沒想過離開兄弟　陳子豪轉投味全想很久：都在台中買房子了

統一獅春訓邀測試　前悍將楊強森獲機會

統一獅春訓邀測試　前悍將楊強森獲機會

美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

驚！SBL選秀狀元王家昌開幕戰重傷退場　狀況出爐

驚！SBL選秀狀元王家昌開幕戰重傷退場　狀況出爐

赫南德茲婉拒市場高薪續留道奇：錢不是問題

赫南德茲婉拒市場高薪續留道奇：錢不是問題

金慧成加盟道奇冠軍陣容　美媒點出打擊最大疑慮

金慧成加盟道奇冠軍陣容　美媒點出打擊最大疑慮

大谷翔平2025目標二刀流復出 外媒看好挑戰史無前例50-50-15

大谷翔平2025目標二刀流復出 外媒看好挑戰史無前例50-50-15

SBL最強扣將開幕戰砍「27分、30籃板」　布蘭登領軍逆轉勝台啤

SBL最強扣將開幕戰砍「27分、30籃板」　布蘭登領軍逆轉勝台啤

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

熱門新聞

獨／陳子豪新應援曲曝光！加盟記者會藏彩蛋　耳尖球迷抓：超好聽

大谷翔平神助攻！韓職盜壘王金慧成3年1250萬美元加盟道奇

沒想過離開兄弟　陳子豪轉投味全想很久：都在台中買房子了

統一獅春訓邀測試　前悍將楊強森獲機會

美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

驚！SBL選秀狀元王家昌開幕戰重傷退場　狀況出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1獨／陳子豪新應援曲曝光！加盟記者會藏彩蛋

2大谷翔平神助攻！金慧成加盟道奇

3沒想過離開兄弟　陳子豪轉投味全想很久

4獅隊春訓邀測試　悍將年輕投手獲機會

5美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

最新新聞

1大谷翔平WBC二刀流？井端透露可能性

2左投李育朋拚球速考慮選秀

3井端12強後想過下　讚台灣做得更好

4獅隊春訓邀測試　悍將年輕投手獲機會

5西苑好手吳承皓校外加練重訓拚選秀

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

WBC資格賽接到曾總邀請！　林昱珉：保持心態僅時間問題

賴清德總統承諾　「12強冠軍將登上500元鈔票」

經典賽資格賽35人農曆年後集合　蔡其昌承諾大巨蛋集訓最高規格

曾頌恩將登上鈔票驚喜　「以後只換500」

12強特展搶先看！江國豪推薦最後一球　曾頌恩點名勵志小語

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366