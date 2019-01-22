皮爾斯斷言「杜克能擊敗沒洛夫的騎士」　至今9勝聯盟最慘

▲騎士洛夫還在養傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

全聯盟唯一勝場數還維持在「個位數」的騎士，22日在主場面對賽前10連敗的公牛，首節就陷入13分落後，終場以88比104落敗，短短一季從連4季打入總決賽的強權淪為東區爐主，綠衫軍傳奇皮爾斯(Paul Pierce)更在節目上表示，NCAA傳統名門杜克大學能擊敗「沒有洛夫(Kevin Love)」的騎士隊。

進入「後詹姆斯(LeBron James)」時代的騎士，本季狀況不斷，開季6連敗後開除了主帥魯伊(Tyronn Lue)，去年夏天砸了1.2億美金續約的新任一哥洛夫(Kevin Love)，則僅打了4場就因左腳趾傷勢長期休戰，資深射手柯佛(Kyle Korver)去年11月被交易到爵士，史密斯(JR Smith)雖還在陣中，但雙方已經協議分手。

▲公牛拉文。（圖／達志影像／美聯社）

洛夫遲遲未能歸隊，據他先前的說法，最理想的狀況是全明星周前回歸，騎士近來又折損了小南斯(Larry Nance Jr.)，這位26歲前鋒遭逢右膝內側副韌帶扭傷，預計再休戰2周；中鋒湯普森(Tristan Thompson)則連3場因左腳痠痛缺陣。

騎士22日面對東區另一支陷入泥淖的隊伍公牛，首節就被打出31對18的猛攻，陷入13分落後，雖然次節努力追到42比48，但無法封鎖芝加哥「灌籃王」拉文(Zach LaVine)的火力，加上芬蘭射手馬卡南(Lauri Markkanen)第3節跳出來砍三分，又將分差擴大到雙位數。

公牛終場在拉文攻下25分、貢獻3顆三分球，波提斯(Bobby Portis)也從板凳挹注15分之下，以104比88終止了10連敗。落敗的騎士挑戰本季「第10勝」再度失敗，依舊以9勝39敗、1成88的勝率「穩居」聯盟爐主位置。騎士的慘況也成為外界揶揄的對象，「真理」皮爾斯更直言，NCAA名門杜克大學能擊敗「少了洛夫」的騎士。

▲公牛拉文。（圖／達志影像／美聯社）