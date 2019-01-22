運動雲

> >

皮爾斯斷言「杜克能擊敗沒洛夫的騎士」　至今9勝聯盟最慘

ETtoday運動雲

▲▼騎士洛夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士洛夫還在養傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

全聯盟唯一勝場數還維持在「個位數」的騎士，22日在主場面對賽前10連敗的公牛，首節就陷入13分落後，終場以88比104落敗，短短一季從連4季打入總決賽的強權淪為東區爐主，綠衫軍傳奇皮爾斯(Paul Pierce)更在節目上表示，NCAA傳統名門杜克大學能擊敗「沒有洛夫(Kevin Love)」的騎士隊。

進入「後詹姆斯(LeBron James)」時代的騎士，本季狀況不斷，開季6連敗後開除了主帥魯伊(Tyronn Lue)，去年夏天砸了1.2億美金續約的新任一哥洛夫(Kevin Love)，則僅打了4場就因左腳趾傷勢長期休戰，資深射手柯佛(Kyle Korver)去年11月被交易到爵士，史密斯(JR Smith)雖還在陣中，但雙方已經協議分手。

▲▼公牛拉文。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛拉文。（圖／達志影像／美聯社）

洛夫遲遲未能歸隊，據他先前的說法，最理想的狀況是全明星周前回歸，騎士近來又折損了小南斯(Larry Nance Jr.)，這位26歲前鋒遭逢右膝內側副韌帶扭傷，預計再休戰2周；中鋒湯普森(Tristan Thompson)則連3場因左腳痠痛缺陣。

騎士22日面對東區另一支陷入泥淖的隊伍公牛，首節就被打出31對18的猛攻，陷入13分落後，雖然次節努力追到42比48，但無法封鎖芝加哥「灌籃王」拉文(Zach LaVine)的火力，加上芬蘭射手馬卡南(Lauri Markkanen)第3節跳出來砍三分，又將分差擴大到雙位數。

公牛終場在拉文攻下25分、貢獻3顆三分球，波提斯(Bobby Portis)也從板凳挹注15分之下，以104比88終止了10連敗。落敗的騎士挑戰本季「第10勝」再度失敗，依舊以9勝39敗、1成88的勝率「穩居」聯盟爐主位置。騎士的慘況也成為外界揶揄的對象，「真理」皮爾斯更直言，NCAA名門杜克大學能擊敗「少了洛夫」的騎士。

▲▼公牛拉文。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛拉文。（圖／達志影像／美聯社）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 騎士洛夫小南斯湯普森皮爾斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

推薦閱讀

柯瑞快攻想灌籃竟滑倒再投麵包　咖哩：上帝不讓我這樣做

湯神前10次三分出手全中！　3節飆44分率勇士爆打湖人

哈登已倒地他照「貼身嚴防」　布魯爾奇葩防守死黏大鬍子

哈登3節轟37分　連20場30+火箭卻狂輸七六人28分

熱門新聞

中職／味全龍復活選秀將奪走狀元籤　兄弟：以大局為重

火箭送安東尼到公牛　甜瓜不會為芝加哥出賽湖人仍有興趣

澳網／挑戰成功卻失分　布斯塔暴怒嗆主審離場

UBA／史無前例0.73秒重賽　國體空中接力絕殺高師大

影／申辦成功　2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

中職／勝龜連線解體　恰、偉不捨：你先走我後面跟上

讀者回應

﻿

最新新聞

1詹皓晴混雙不敵衛冕冠軍　台將全出局

2湯神三分11投10中命中率史上最佳

3合庫送暖到後山　送花蓮少棒球衣球鞋

4比戰績重要　善化給孩子打球機會

5科維朵娃與美國黑馬爭決賽門票

熱門新聞

1味全龍7月選秀　兄弟讓出狀元籤

2火箭送甜瓜到公牛但恐被釋出

3布斯塔暴怒嗆主審離場

40.73秒重賽　國體空接絕殺高師大

52020東京奧運最終資格賽在台北舉行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

林智勝簽下1加1年合約　月薪在40萬元左右

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

感謝YAMAHA-十年給許多小孩夢想的舞台

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366