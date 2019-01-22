柯瑞快攻想灌籃竟滑倒再投麵包　咖哩：上帝不讓我這樣做

▲勇士一哥柯瑞 。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

1月份場均能命中6.2顆三分球的勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)，22日作客湖人完全失去準星，整場12投僅3中；第3節還出現很糗的一幕，紫金小將庫茲馬(Kyle Kuzma)誤把球傳到他手上，他跑快攻在完全無人防守之下，想上演爆扣卻打滑屁股著地，隨後出手砍三分又投成麵包，他無奈表示，「上帝不讓我這樣做。」

SHAQTIN OF THE YEAR?! #Shaqtin pic.twitter.com/ph6trWAFqx — Shaqtin' a Fool (@shaqtin) 2019年1月22日

勇士一哥柯瑞上周一度締造連3場至少8顆三分的驚人紀錄，但近2戰外線手感降溫，繼前役三分球11投僅3中後，此役碰上3位主將皆掛免戰牌的湖人，他在三分外線出手10次又只進了2球，單場僅11分進帳，創下個人本季次低的單場得分，不過他仍替隊友製造很多得分機會，光是第3節就狂送了8次助攻，其中5次都是送給搭檔湯普森(Klay Thompson)。

第3節最後2分17秒，柯瑞接到湖人小將庫茲馬誤傳給他的球，快速推進到前場，還左顧右盼確認防守球員全沒跟上來，大跨步想爆扣籃框，卻打滑屁股著地，隨後隊友伊谷達拉(Andre Iguodala)趕來拿球，「咖哩」迅速移動到左側底線出手砍三分，結果「罕見」投了一個麵包。

Warriors’ Stephen Curry on his “Shaqtin” slip: “I was like a kid walking in the candy store with the whole halfcourt open. I was going to try something really nice I’ve never tried before. The Lord wouldn’t let me do it.” pic.twitter.com/gs2u8AO2Fj — Ben Golliver (@BenGolliver) 2019年1月22日

柯瑞這段「糗翻天」的影片立刻被「俠客傻球」(Shaqtin' A Fool)的官方推特轉發，「年度最糗？！」對此勇士一哥用一段生動的敘述來抒發他的感受，「我就像是一個走在糖果店的小孩，得到整個大半場的空檔，我想試試以前沒嘗試過的事，結果上帝不讓我這麼做。」說完他自己也忍不住笑場。

勇士教頭柯爾(Steve Kerr)被記者問到對柯瑞試圖灌籃卻跌倒一事的看法，再度發揮幽默感，「你覺得他是想來一記野獸灌籃嗎？我認為他只是想要挑籃。」

▲勇士一哥柯瑞 。（圖／路透）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！