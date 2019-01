柯瑞快攻想灌籃竟滑倒再投麵包　咖哩：上帝不讓我這樣做

▲勇士一哥柯瑞 。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

1月份場均能命中6.2顆三分球的勇士一哥柯瑞(Stephen Curry),22日作客湖人完全失去準星,整場12投僅3中;第3節還出現很糗的一幕,紫金小將庫茲馬(Kyle Kuzma)誤把球傳到他手上,他跑快攻在完全無人防守之下,想上演爆扣卻打滑屁股著地,隨後出手砍三分又投成麵包,他無奈表示,「上帝不讓我這樣做。」

勇士一哥柯瑞上周一度締造連3場至少8顆三分的驚人紀錄,但近2戰外線手感降溫,繼前役三分球11投僅3中後,此役碰上3位主將皆掛免戰牌的湖人,他在三分外線出手10次又只進了2球,單場僅11分進帳,創下個人本季次低的單場得分,不過他仍替隊友製造很多得分機會,光是第3節就狂送了8次助攻,其中5次都是送給搭檔湯普森(Klay Thompson)。

第3節最後2分17秒,柯瑞接到湖人小將庫茲馬誤傳給他的球,快速推進到前場,還左顧右盼確認防守球員全沒跟上來,大跨步想爆扣籃框,卻打滑屁股著地,隨後隊友伊谷達拉(Andre Iguodala)趕來拿球,「咖哩」迅速移動到左側底線出手砍三分,結果「罕見」投了一個麵包。

Warriors’ Stephen Curry on his “Shaqtin” slip: “I was like a kid walking in the candy store with the whole halfcourt open. I was going to try something really nice I’ve never tried before. The Lord wouldn’t let me do it.” pic.twitter.com/gs2u8AO2Fj