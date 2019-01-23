朗多、球哥傷不斷湖人陷控球荒　該找林書豪回鍋？

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

就在明星控衛朗多(Rajon Rondo)即將從右手指骨折的傷勢中復出之際，「球哥」又在對火箭一役大扭左腳踝，預計得休養4到6周，少了他們其中之一，對要力拚終結連5季無緣季後賽的湖人來說，都會產生巨大影響。《Lakers Nation》就有作家連恩(Trevor Lane)建議，可以考慮找回曾在洛城效力過1季的資深控衛林書豪救火。

湖人近來遭傷病潮襲擊，除了當家一哥詹姆斯(LeBron James)在聖誕大戰拉傷鼠蹊部持續缺陣，至今沒有明確的回歸時間表，4屆全明星控衛朗多也因右手指骨折連續14場掛免戰牌，雖然他預計能在25日對灰狼的比賽中復出，但另一名主戰控衛「球哥」博爾(Lonzo Ball)卻在20日作客休士頓時大扭左腳踝，得休戰4到6周。

前役在洛城主場面對衛冕軍勇士，湖人在這3位核心主力缺陣之下，以111比130慘輸了19分。《Lakers Nation》作家連恩指出，湖人本季1號位戰力不足，主因是明星控衛朗多不斷出現傷病；湖人本季已打完48場例行賽，朗多至今卻僅出賽14場。

▲朗多(左)本季傷病不斷。（圖／CFP）

面臨「控球荒」，湖人主帥華頓(Luke Walton)被迫啟用英格雷(Brandon Ingram,)、史帝芬森(Lance Stephenson)和哈特(Josh Hart)，甚至21歲菜鳥米凱盧克(Svi Mykhailiuk)充當控球；連恩認為，湖人可在交易截止日前考慮補進一名「真正」的控衛，而本季揮別膝傷，從板凳帶來高效表現的林書豪是適當的人選之一。

林書豪不僅能提升板凳戰力，且他的合約即將到期；他除了能擔任組織控球，也可以打得分後衛，這點他已經在賽場上證明過，因此即使朗多和「球哥」都恢復健康，他也能改打2號位，不會有位置重疊的問題。

▲球哥博爾對火箭傷退。（圖／達志影像／美聯社）

連恩認為湖人可以拿25歲的波普(Kentavious Caldwell-Pope)來換林書豪，進入重建期的老鷹想要累積「年輕資產」，25歲的波普可能符合亞特蘭大的需求；而「豪小子」和波普的打法完全不同，將他加入名單可能會帶來一些改變和收獲。

林書豪本季在老鷹轉任替補，場均上陣19.8分鐘，繳出10.8分、3.6助攻和2.4籃板，平均命中率4成76，三分命中率3成36。他曾在2014-15賽季效力湖人，該季他出賽74場，有30場先發，場均能貢獻11.2分、4.6助攻和2.6籃板，外帶1.1抄截。

▲林書豪。（圖／路透）

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