運動雲

> >

朗多、球哥傷不斷湖人陷控球荒　該找林書豪回鍋？

ETtoday運動雲

▲▼林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

就在明星控衛朗多(Rajon Rondo)即將從右手指骨折的傷勢中復出之際，「球哥」又在對火箭一役大扭左腳踝，預計得休養4到6周，少了他們其中之一，對要力拚終結連5季無緣季後賽的湖人來說，都會產生巨大影響。《Lakers Nation》就有作家連恩(Trevor Lane)建議，可以考慮找回曾在洛城效力過1季的資深控衛林書豪救火。

湖人近來遭傷病潮襲擊，除了當家一哥詹姆斯(LeBron James)在聖誕大戰拉傷鼠蹊部持續缺陣，至今沒有明確的回歸時間表，4屆全明星控衛朗多也因右手指骨折連續14場掛免戰牌，雖然他預計能在25日對灰狼的比賽中復出，但另一名主戰控衛「球哥」博爾(Lonzo Ball)卻在20日作客休士頓時大扭左腳踝，得休戰4到6周。

前役在洛城主場面對衛冕軍勇士，湖人在這3位核心主力缺陣之下，以111比130慘輸了19分。《Lakers Nation》作家連恩指出，湖人本季1號位戰力不足，主因是明星控衛朗多不斷出現傷病；湖人本季已打完48場例行賽，朗多至今卻僅出賽14場。

▲詹姆斯首度與球哥博爾同場作戰；朗多；杜蘭特。（圖／CFP）

▲朗多(左)本季傷病不斷。（圖／CFP）

面臨「控球荒」，湖人主帥華頓(Luke Walton)被迫啟用英格雷(Brandon Ingram,)、史帝芬森(Lance Stephenson)和哈特(Josh Hart)，甚至21歲菜鳥米凱盧克(Svi Mykhailiuk)充當控球；連恩認為，湖人可在交易截止日前考慮補進一名「真正」的控衛，而本季揮別膝傷，從板凳帶來高效表現的林書豪是適當的人選之一。

林書豪不僅能提升板凳戰力，且他的合約即將到期；他除了能擔任組織控球，也可以打得分後衛，這點他已經在賽場上證明過，因此即使朗多和「球哥」都恢復健康，他也能改打2號位，不會有位置重疊的問題。

▲▼球哥博爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲球哥博爾對火箭傷退。（圖／達志影像／美聯社）

連恩認為湖人可以拿25歲的波普(Kentavious Caldwell-Pope)來換林書豪進入重建期的老鷹想要累積「年輕資產」，25歲的波普可能符合亞特蘭大的需求；而「豪小子」和波普的打法完全不同，將他加入名單可能會帶來一些改變和收獲。

林書豪本季在老鷹轉任替補，場均上陣19.8分鐘，繳出10.8分、3.6助攻和2.4籃板，平均命中率4成76，三分命中率3成36。他曾在2014-15賽季效力湖人，該季他出賽74場，有30場先發，場均能貢獻11.2分、4.6助攻和2.6籃板，外帶1.1抄截。

▲老鷹林書豪戰籃網 。（圖／路透）

▲林書豪。（圖／路透）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： NBA林書豪豪小子湖人朗多球哥
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

哈登難過安東尼火箭生涯失敗　歐尼爾：甜瓜適合湖人

皮爾斯斷言「杜克能擊敗沒洛夫的騎士」　至今9勝聯盟最慘

柯瑞快攻想灌籃竟滑倒再投麵包　咖哩：上帝不讓我這樣做

湯神前10次三分出手全中！　3節飆44分率勇士爆打湖人

熱門新聞

名人堂票選出爐　洋基傳奇李維拉締造歷史第一「全票過關」

澳網／挑戰成功卻失分　布斯塔暴怒嗆主審離場

SBL／前帥哥國手求婚成功　ABC連線毛加恩退役新人生

爵士帥哥射手搞烏龍　不只自己隊友都笑倒在地

柯瑞得分如喝水！　5場162分鐘得176分、每場6.6外線

中職／味全龍復活　張泰山：不復出當球員也不當教頭

讀者回應

﻿

最新新聞

1湖人陷控球荒　該找林書豪回鍋？

2賈索與康利可能遭灰熊交易

3邦茲、克萊門斯、席林名人堂失利

4西西帕斯澳網四強挑戰納達爾

5亞足賽8強　越南挑日本、韓戰卡達

熱門新聞

1李維拉歷史第一全票過關名人堂

2布斯塔暴怒嗆主審離場

3帥哥國手求婚成功　毛加恩成人夫

4爵士柯佛搞烏龍　隊友笑倒在地

5柯瑞傷癒5場繳神級數據

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

林威助40歲生日快樂　林太太們驚喜現身

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

林智勝簽下1加1年合約　月薪在40萬元左右

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366