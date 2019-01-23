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喬治秀戰斧爆扣轟36分雷霆迷喊MVP　PG：這是我回來的原因

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▲雷霆二哥喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆二哥喬治。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

4年前曾遭逢嚴重腿傷的喬治(Paul George)，本季迎來了生涯年，23日在主場面對拓荒者一役，猛砍全場最高的36分、8籃板和4助攻，外帶5抄截，還在末節開局大秀飛身戰斧式爆扣，最後4分半鐘他連投帶罰掃下8分，撲滅對手的反攻氣焰，獲得雷霆迷的MVP歡呼聲，率隊以123比114迎來3連勝。

雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)本季表現不若前幾季穩定，場均命中率4成15跌到菜鳥季後的新低，罰球命中率6成46更是生涯最差紀錄；所幸二當家喬治打出了生涯年，23日面對拓荒者一役，他上半場就以11投6中攻下20分，確立了雷霆的領先優勢，帶著62比55、7分領先進入下半場。

▲雷霆二哥喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆二哥喬治。（圖／達志影像／美聯社）

雖然喬治第3節僅再添6分，但他決勝節再度爆發，末節開局不到1分鐘，他在後場抄走麥卡倫(CJ McCollum)的球，快速推進到前場上演飛身戰斧式爆扣，加上隊友施洛德(Dennis Schroder)連2記急停跳投命中，雷霆將分差擴大到12分；不過拓荒者並沒有就此放棄，主控里拉德(Damian Lillard)隨後連下10分，搭檔麥卡倫(CJ McCollum)最後5分08秒的24呎三分，更一舉將比數追到106比109。

眼看比分被追近，喬治在終場前4分半鐘連罰帶投砍下8分，包括最後2分16秒，他從拓荒者中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)手中成功抄球並上籃得手，將分差擴大到9分。最後45.5秒，喬治從後場把球拋給前場的「衛少」，雷霆一哥大秀雙手爆扣，把領先擴大到11分，鎖定了勝局。

雷霆在主場以123比114擊落拓荒者，喜迎3連勝，持續以29勝18敗排在西區第3；喬治這一戰以21投10中砍下36分、8籃板和4助攻，外帶5抄截、1火鍋，這是他本季第18度單場得分突破30大關，末節他罰球時，獲得了雷霆主場球迷的MVP呼聲，對此他相當感動。

這是愛，是我選擇回到這個美好的地方的原因，這裡充滿愛，我為他們奮戰，他們讓我持續向前邁進，這也是為何我能繳出好表現。在場上打出表現，讓現場的球迷也融入比賽中，最後鎖定了勝局。」值得一提的是，喬治去年夏天完全沒有和其他球隊會面，就決定續約雷霆。

▲雷霆二哥喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆二哥喬治。（圖／達志影像／美聯社）

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