喬治秀戰斧爆扣轟36分雷霆迷喊MVP　PG：這是我回來的原因

▲雷霆二哥喬治。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

4年前曾遭逢嚴重腿傷的喬治(Paul George),本季迎來了生涯年,23日在主場面對拓荒者一役,猛砍全場最高的36分、8籃板和4助攻,外帶5抄截,還在末節開局大秀飛身戰斧式爆扣,最後4分半鐘他連投帶罰掃下8分,撲滅對手的反攻氣焰,獲得雷霆迷的MVP歡呼聲,率隊以123比114迎來3連勝。

DPOY Paul George with the steal and slam. pic.twitter.com/HJXIik4vpT

雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)本季表現不若前幾季穩定,場均命中率4成15跌到菜鳥季後的新低,罰球命中率6成46更是生涯最差紀錄;所幸二當家喬治打出了生涯年,23日面對拓荒者一役,他上半場就以11投6中攻下20分,確立了雷霆的領先優勢,帶著62比55、7分領先進入下半場。

▲雷霆二哥喬治。(圖/達志影像/美聯社)

雖然喬治第3節僅再添6分,但他決勝節再度爆發,末節開局不到1分鐘,他在後場抄走麥卡倫(CJ McCollum)的球,快速推進到前場上演飛身戰斧式爆扣,加上隊友施洛德(Dennis Schroder)連2記急停跳投命中,雷霆將分差擴大到12分;不過拓荒者並沒有就此放棄,主控里拉德(Damian Lillard)隨後連下10分,搭檔麥卡倫(CJ McCollum)最後5分08秒的24呎三分,更一舉將比數追到106比109。

And then another one...

What's gotten into @russwest44 pic.twitter.com/SPK8zWNa47