林昀儒挺進乒超總決賽冠軍戰！隊友王楚欽滿血回歸擊敗樊振東

▲2024乒超聯賽總決賽男團準決賽，山東魏橋林昀儒、梁靖崑。（圖／翻攝自小紅書／向尚運動）

記者游郁香／綜合報導

2024中國乒超聯賽總決賽男子團體準決賽跨年夜登場，台灣一哥林昀儒所屬的山東魏橋強碰「超級全滿貫」樊振東帶領的上海地產，小林與中國名將梁靖崑的「梁靜儒」組合第1點以3比1先馳得點，第2點目前世界第1的王楚欽以3比1力退樊振東， 第3點梁靖崑成功關門，魏橋搶下最終決賽門票。

山東魏橋今年簽下台灣一哥林昀儒，小林與梁靖崑組成「一左一右」的男雙組合，由於兩人話都很少，被球迷戲稱是「梁靜儒」，兩人首次搭檔就意外合拍，今日在乒超總決賽準決賽第1點登場，對上昔日中國隊左手名將許昕與周愷，以11比8、14比16、11比9、11比9，總局數3比1替山東魏橋先馳得點。

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▲2024乒超聯賽總決賽男團準決賽，山東魏橋林昀儒、梁靖崑。（圖／翻攝自小紅書／向尚運動）

第2點上演前後任球王的巔峰對決，兩人第1階段交手時，樊振東雖以3比1擊敗當時身體出了很大狀況，一度緊急到醫院治療的王楚欽，不過兩人總得分都是42，比賽過程你來我往。王楚欽今日滿血回歸，打得相當強勢，展現一貫凶狠的球風，以11比9、11比5、5比11、11比3取勝，山東魏橋總局數2比0聽牌。

▲2024乒超聯賽總決賽男團準決賽，山東魏橋王楚欽。（圖／翻攝自小紅書／向尚運動）

第3點梁靖崑對陣周愷，梁靖崑以11比3、4比11、11比8、11比5成功關門，山東魏橋終場3比0橫掃上海地產，搶下最終決賽門票，元旦將與黃石基地爭冠，黃石基地陣中有竄升世界第2的新星林詩棟。

值得一提的是，自巴黎奧運奪金後就「關機」，直到乒超聯賽才復出的樊振東，雖表示不會退役，但他已正式退出世界排名，等同告別國際賽場，未來恐怕很少有機會再看到他對決王楚欽。

▲2024乒超聯賽總決賽男團準決賽，山東魏橋王楚欽。（圖／翻攝自小紅書／向尚運動）

巴黎奧運周期以混雙為主要任務的王楚欽，今年3月才站穩世界第1，卻在巴黎遇到離奇的「斷拍」事件，男單比賽爆冷出局，之後又傳出他的傷勢遭誤診，在身心備受煎熬下仍在巴黎奧運摘下2面金牌。但奧運結束後他深陷低潮，雖奪下北京大滿貫男雙冠軍，並替中國守住亞錦賽男團金牌，個人單打卻都早早出局，遭到各種冷嘲熱諷，直到11月在福岡完成年終總決賽3連冠才揮別陰霾。

▲2024乒超聯賽總決賽賽程。（圖／翻攝自小紅書／向尚運動）