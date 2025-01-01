運動雲

>

2025年棒球大事預告！大巨蛋效應延燒　經典賽資格賽2月登場

▲▼周思齊引退賽共記有40000人進場，中信兄弟成為中職史上首支在大巨蛋達成滿場紀錄的球隊。（圖／記者李毓康攝）

▲大巨蛋（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

2025年台灣棒球賽事將延續2024年票房熱潮。2024年在台北大巨蛋加持下，中職六隊票房收入突破10億元大關，創下新猷。同年12強賽在大巨蛋的五場中華隊賽事更吸引154,888名觀眾進場，加上日韓大戰的20,028人，單一系列賽事累計觀眾突破17萬人次，展現大巨蛋強大票房魅力。

中華隊名單大風吹 陳傑憲獨留12強班底

[廣告]請繼續往下閱讀...

展望2025年，台北大巨蛋將再度迎來重量級賽事。2月世界棒球經典賽資格賽，中華隊將在主場迎戰西班牙、南非與尼加拉瓜，爭取重返世界舞台門票。由12強冠軍隊教頭曾豪駒領軍，勢必再掀觀戰熱潮。

中華隊初步35人名單，統一獅外野手陳傑憲成為唯一從世界12強賽延續入選的球員。古林睿煬、徐若熙等12強缺席好手都有望歸隊，大聯盟混血好手卡洛爾和費爾柴德也在協調名單中，持續保持聯繫。

曾豪駒曾透露，這次名單以年輕球員為主，包括20名投手、3名捕手、7名內野手及5名外野手，其中約有12至13名旅外選手。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

台南衛冕戰場 U12世界盃7月開打

年中重頭戲則是台南U12世界盃。這項賽事預計在7月25日至8月3日在台南亞太國際棒球場舉行，台南不僅是第4度主辦，更已確定將持續主辦至2027年。另外U15亞洲盃也有望在台灣舉行。

沖繩U18世界盃首登場 中華隊拚突破連霸日本

秋季焦點將轉移至日本沖繩，U18世界盃將在9月於那霸蜂巢體育場舉行。這座擁有15000個座位、作為讀賣巨人春訓基地的球場，將首度迎來世界級青棒賽事。由日本棒協（FBJ）、日職（NPB）及日本高校野球協會共同主辦的賽事，不僅是體育競技，更具和平紀念意義，將作為二戰結束80週年紀念活動的一部分。

衛冕冠軍日本將在主場力拼衛冕，連兩屆亞軍的中華隊則將力求突破。

積分制度大改革 中華隊世界排名受考驗

值得注意的是，2025年WBSC將實施新版世界排名計算方式，同一賽事在四年週期內僅計算最新一屆成績。目前以5498分排名世界第二的中華隊，積分制度的變革或許會為未來排名帶來新變數。

中職新季3月開打 大巨蛋35戰受矚

國內職棒方面，中華職棒新球季將在3月29日開打，由中信兄弟對戰統一獅揭開序幕。台北大巨蛋預計安排35場賽事，由各隊分配討論。明星賽訂於7月19、20日舉行，總冠軍賽則預計10月18日開戰。

大聯盟洛杉磯道奇隊則於今年3月18、19日移師日本東京巨蛋，交手芝加哥小熊隊。道奇隊擁有大谷翔平和山本由伸兩大日本主力，小熊隊則有鈴木誠也及今永昇太坐鎮，屆時有望見證四位日本球星同場競技。

關鍵字： 棒球台灣中華隊中職大巨蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林昀儒挺進乒超總決賽冠軍戰！隊友王楚欽滿血回歸擊敗樊振東

林昀儒挺進乒超總決賽冠軍戰！隊友王楚欽滿血回歸擊敗樊振東

中信兄弟簽回3人宣布釋出5投2野　昔日高中大物、35歲捕手在列　

中信兄弟簽回3人宣布釋出5投2野　昔日高中大物、35歲捕手在列　

湖人網羅3D大將讓各隊震驚　照2023年劇本醞釀更大交易？

湖人網羅3D大將讓各隊震驚　照2023年劇本醞釀更大交易？

SSG古巴左投轉戰富邦悍將　韓媒曝未獲續約最大原因

SSG古巴左投轉戰富邦悍將　韓媒曝未獲續約最大原因

咖哩大神真心話！　柯瑞：現在的勇士很平庸

咖哩大神真心話！　柯瑞：現在的勇士很平庸

36歲的大三元之王　金塊主帥：衛少仍是史上最偉大控衛

36歲的大三元之王　金塊主帥：衛少仍是史上最偉大控衛

快訊／賴清德總統承諾：12強冠軍將登上500元鈔票

快訊／賴清德總統承諾：12強冠軍將登上500元鈔票

好會傳！NBA史上僅6次神紀錄　金塊3星單場各傳至少10助攻

好會傳！NBA史上僅6次神紀錄　金塊3星單場各傳至少10助攻

經典賽資格賽35人農曆年後集合　蔡其昌承諾大巨蛋集訓最高規格

經典賽資格賽35人農曆年後集合　蔡其昌承諾大巨蛋集訓最高規格

快跳再來就不是我的了！　陳子豪證實「炸裂舞」無法跟著轉隊

快跳再來就不是我的了！　陳子豪證實「炸裂舞」無法跟著轉隊

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

熱門新聞

林昀儒挺進乒超總決賽冠軍戰！隊友王楚欽滿血回歸擊敗樊振東

中信兄弟簽回3人宣布釋出5投2野　昔日高中大物、35歲捕手在列　

湖人網羅3D大將讓各隊震驚　照2023年劇本醞釀更大交易？

SSG古巴左投轉戰富邦悍將　韓媒曝未獲續約最大原因

咖哩大神真心話！　柯瑞：現在的勇士很平庸

36歲的大三元之王　金塊主帥：衛少仍是史上最偉大控衛

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林昀儒挺進乒超總決賽冠軍戰！

2中信兄弟釋出5投2野

3湖人照2023年劇本醞釀更大交易？

4古巴左投轉戰富邦悍將　韓媒也關注

5真心話！　柯瑞：現在勇士很平庸

最新新聞

12025年棒球大事預告！大巨蛋效應延燒

2真心話！　柯瑞：現在勇士很平庸

3金塊主帥：衛少仍是史上最偉大控衛

4湖人照2023年劇本醞釀更大交易？

5金塊3星好會傳　締造NBA僅6次神紀錄

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

賴清德總統承諾　「12強冠軍將登上500元鈔票」

曾頌恩將登上鈔票驚喜　「以後只換500」

12強特展搶先看！江國豪推薦最後一球　曾頌恩點名勵志小語

經典賽資格賽35人農曆年後集合　蔡其昌承諾大巨蛋集訓最高規格

賴清德好奇12強奪冠「表情包」　江國豪、曾頌恩親解真相

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366