2025年棒球大事預告！大巨蛋效應延燒　經典賽資格賽2月登場

▲大巨蛋（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

2025年台灣棒球賽事將延續2024年票房熱潮。2024年在台北大巨蛋加持下，中職六隊票房收入突破10億元大關，創下新猷。同年12強賽在大巨蛋的五場中華隊賽事更吸引154,888名觀眾進場，加上日韓大戰的20,028人，單一系列賽事累計觀眾突破17萬人次，展現大巨蛋強大票房魅力。

中華隊名單大風吹 陳傑憲獨留12強班底



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展望2025年，台北大巨蛋將再度迎來重量級賽事。2月世界棒球經典賽資格賽，中華隊將在主場迎戰西班牙、南非與尼加拉瓜，爭取重返世界舞台門票。由12強冠軍隊教頭曾豪駒領軍，勢必再掀觀戰熱潮。

中華隊初步35人名單，統一獅外野手陳傑憲成為唯一從世界12強賽延續入選的球員。古林睿煬、徐若熙等12強缺席好手都有望歸隊，大聯盟混血好手卡洛爾和費爾柴德也在協調名單中，持續保持聯繫。

曾豪駒曾透露，這次名單以年輕球員為主，包括20名投手、3名捕手、7名內野手及5名外野手，其中約有12至13名旅外選手。

▲世界12強棒球賽冠軍戰，曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

台南衛冕戰場 U12世界盃7月開打

年中重頭戲則是台南U12世界盃。這項賽事預計在7月25日至8月3日在台南亞太國際棒球場舉行，台南不僅是第4度主辦，更已確定將持續主辦至2027年。另外U15亞洲盃也有望在台灣舉行。

沖繩U18世界盃首登場 中華隊拚突破連霸日本

秋季焦點將轉移至日本沖繩，U18世界盃將在9月於那霸蜂巢體育場舉行。這座擁有15000個座位、作為讀賣巨人春訓基地的球場，將首度迎來世界級青棒賽事。由日本棒協（FBJ）、日職（NPB）及日本高校野球協會共同主辦的賽事，不僅是體育競技，更具和平紀念意義，將作為二戰結束80週年紀念活動的一部分。

衛冕冠軍日本將在主場力拼衛冕，連兩屆亞軍的中華隊則將力求突破。

積分制度大改革 中華隊世界排名受考驗

值得注意的是，2025年WBSC將實施新版世界排名計算方式，同一賽事在四年週期內僅計算最新一屆成績。目前以5498分排名世界第二的中華隊，積分制度的變革或許會為未來排名帶來新變數。

中職新季3月開打 大巨蛋35戰受矚

國內職棒方面，中華職棒新球季將在3月29日開打，由中信兄弟對戰統一獅揭開序幕。台北大巨蛋預計安排35場賽事，由各隊分配討論。明星賽訂於7月19、20日舉行，總冠軍賽則預計10月18日開戰。

大聯盟洛杉磯道奇隊則於今年3月18、19日移師日本東京巨蛋，交手芝加哥小熊隊。道奇隊擁有大谷翔平和山本由伸兩大日本主力，小熊隊則有鈴木誠也及今永昇太坐鎮，屆時有望見證四位日本球星同場競技。