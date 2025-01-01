快訊／林昀儒奪乒超總決賽冠軍！「梁靜儒」組合爆紅戰績超猛

▲2024乒超聯賽總決賽男團決賽，山東魏橋林昀儒、梁靖崑（圖／翻攝自小紅書／向尚運動）

記者游郁香／綜合報導

2024中國乒超聯賽總決賽男子團體決賽元旦晚間登場，台灣一哥林昀儒所屬的山東魏橋與黃石基地爭冠，小林與梁靖崑的「梁靜儒」組合以3比2搶下第1點，第2點王楚欽也5局力退林詩棟，第3點梁靖崑成功關門，終場山東魏橋就以3比0橫掃對手贏得本屆乒超冠軍。

林昀儒與梁靖崑因為話都不多，被球迷戲稱為「梁靜儒」組合，首次搭檔就很來電，兩人在第1階段的男雙取得4勝1敗，小林單打則是3戰全勝，總共貢獻了7勝。跨年夜的準決賽，「梁靜儒」第1點3比1力退上海地產昔中國隊左手名將許昕與周愷，今(1)日決賽則對上向鵬、薛飛。

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「梁靜儒」開賽與對手形成拉鋸，打到4比4後連掉3分，還好很快穩住陣腳，扳成了7比7，小林招牌的擰拉，加上梁靖崑強勢的正手進攻，一舉將比數反超為10比8，以11比8先下一城。

▲2024乒超聯賽總決賽男團決賽，山東魏橋林昀儒、梁靖崑（圖／翻攝自小紅書／向尚運動）

「梁靜儒」第2局乘勝追擊，打出4比1攻勢，可惜接下來幾球小林連續拉丟，梁靖崑的接發也沒能上檯，陷入4比6落後，隨後雙方多拍相持，單打功力深厚的「梁靜儒」追回1分，無奈6比6平後「梁靜儒」連失3分，局末一度逼近到9比10，仍以9比11讓出此局。

「梁靜儒」第3局重整旗鼓，拉出6比1猛攻，被追到6比4後緊急止血，將領先一路擴大到10比4，以11比4再下一城，總局數2比1。「梁靜儒」第4局從1比4追到4比4，緊咬住比數，局末扳成9比9，但隨後連失關鍵2分，以9比11被逼出第5局。

「梁靜儒」決勝局4比0開局，局中被追成7比7，雙方局末激戰到9比9，「梁靜儒」最終以11比9替山東魏橋搶下第1點。「梁靜儒」在今年乒超的戰績為6勝1敗，這對「省話」組合表現極佳，不少中國球迷都喊話，希望魏橋下屆賽事再邀小林入隊。

▲2024乒超聯賽總決賽男團決賽，山東魏橋王楚欽。（圖／翻攝自小紅書／向尚運動）

第2點是今年山東魏橋一哥王楚欽，上個階段他曾因身體極度不適就醫，第1階段仍取得7勝1敗，唯一輸掉的1場是敗給「超級全滿貫」樊振東，該役王楚欽抱病上陣，兩人總得分一樣，比賽過程相當精彩，王楚欽昨日還以顏色，以3比1擊敗樊振東，率隊搶下決賽門票。

目前世界第1的王楚欽今日對手是巴黎奧運後連拿5座WTT系列賽單打冠軍，一路竄升為世界第2的19歲超級新星林詩棟，兩人也大戰了5局，最終現任球王還是技高一籌，比失分就出現各種逗趣「表情包」的林詩棟更加沉著，王楚欽以6比11、12比10、11比4、6比11、11比5力壓林詩棟，替山東魏橋拿下第2點聽牌後，王楚欽高舉雙手發出「獅吼」。

▲2024乒超聯賽總決賽男團決賽，山東魏橋梁靖崑。（圖／翻攝自小紅書／向尚運動）

第3點梁靖崑對陣薛飛，他以11比5、8比11、11比9、11比6成功關門，山東魏橋終場以3比0橫掃黃石基地奪冠，在男雙與男單都有所貢獻的小林，也在2025年第1天就捧起冠軍獎盃，收穫了不少中國粉絲。