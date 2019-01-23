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鵜鶘未留人被迫與一眉哥拆夥　卡森斯曝遭多隊「掛電話」

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▲鵜鶘卡森斯、戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘未給卡森斯報價，他只能與一眉哥拆夥。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

明星中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)去年夏天與鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)拆夥，和勇士簽下1年534萬美金的中產合約，有人批評他「抱團」，但他近日接受《The Athletic》專訪時透露，鵜鶘當時並未給自己任何報價，讓他被迫與「一眉哥」分開，他聯絡了多支球隊，提出與勇士給他的中產合約類似價碼，卻被「掛電話」吃閉門羹。

去年1月27日出戰火箭遭逢阿基里斯腱撕裂重傷前4天，卡森斯才締造了單場44分、23籃板和10助攻的「超級大三元」，成為繼張伯倫(Wilton Chamberlain)後，相隔半世紀後首位能攻下至少40分、20籃板和10助攻的球員；但這個傷勢讓他的生涯蒙上陰影，也感受到人情的冷暖。

卡森斯曾幫助鵜鶘招攬同樣出身自肯塔基大學的學長朗多(Rajon Rondo)，並建議球團追求大前鋒米羅蒂奇(Nikola Mirotic)；但當去年夏天自由市場大門開啟時，鵜鶘卻沒有任何「表示」，沒給他任何報價，他與朗多、戴維斯的「肯塔基大學連線」宣告瓦解。

▲勇士卡森斯、杜蘭特、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡森斯不擔心因為加入勇士而被批評。（圖／達志影像／美聯社）

對於被迫與戴維斯拆夥，卡森斯感到遺憾，「我一直都在想著我們的組合，我和戴維斯也討論過這件事，一切卻被搞砸了。這本來會是很偉大、很特別的事情，但其他人有不同的想法，這不是我們所能控制的，你永遠都不會知道接下來會發生什麼事。」

卡森斯去年夏天決定披上勇士戰袍，被批評為「抱團」，但或許很少人知道，其他球隊並沒有給他機會，「那些我接觸過的人，還有和我談話的球隊，他們掛了我的電話，對我關起了門，我希望我能跟大家分享那些對話，但這些都過去了，我向那些球隊提出勇士給我的類似報價，就是想看看狀況。」

卡森斯不諱言，勇士恐是這段期間最被討厭的隊伍，但大家都只看到表面才會覺得很憤怒，「看看他們，現在再加一個全明星？我能夠理解，真的，他們會想，『X的，勇士已經有杜蘭特(Kevin Durant)、柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)和格林(Draymond Green)了。』但他們並不清楚狀況。」

卡森斯表示，他並不擔心因為加入勇士而遭受批評，「我擔心的是我的健康，長遠的職業生涯，還有我的快樂。」確實來到眾星雲集的灣區，他獲得了充裕的復原時間，回歸後也只要扮演好自己的角色，不必扛整支球隊。

▲▼勇士卡森斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡森斯復出首戰就大秀爆扣。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： NBA勇士卡森斯表弟鵜鶘戴維斯
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