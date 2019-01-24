林書豪10投6中連2場砍15分　老鷹15記外線轟垮公牛大勝20分

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

老鷹24日作客同屬東區「後段班」的公牛，首節前6分鐘就飆了5顆三分，單節灌進42分，一度領先達19分，一路壓著對手打；老鷹此役團隊命中率達到5成，並砍進15記外線，終場以121比101、20分差血洗對手。林書豪則延續了前役的好手感，以10投6中攻下全隊次高的15分、4助攻和2籃板，三分球4投2中。

來到風城踢館的老鷹，開賽就下起「三分雨」，先發主將普林斯(Taurean Prince)、柯林斯(John Collins)和從板凳出發的漢米爾頓(Daniel Hamilton)全都跳出來砍外線，前6分鐘砍了5記，打出26對9的猛攻「下馬威」，一度拉開19分領先；老鷹單節得到爆量的42分，帶著42對25、17分領先進入次節。

林書豪首節則打了3分鐘，有一次突破上籃得手；他次節還剩6分58秒回到場上後，一度連砍6分，先是砍了一顆26呎三分球，並造成對手犯規，兩罰一中，上半場最後4分55秒，又急停跳投命中，老鷹持續以57比39大幅領先。

▲林書豪戰公牛。（圖／CFP）

不過公牛在上半場最後3分半鐘重拾火力，從新秀赫奇森(Chandler Hutchison)的爆扣開始，打出一波19比7的大逆襲，將分差縮小到60比66。老鷹上半場以柯林斯砍下22分最高，林書豪前2節則是3投3中攻下8分、1籃板和1火鍋。

老鷹第3節再次拉開分差，上半場得分就突破20大關的柯林斯開局又接連在籃下得手，戴德蒙(Dewayne Dedmon)也與主控楊恩(Trae Young)聯手上演「空中接力」上籃，開啟一波10比2攻勢，再將領先擴大到14分。

林書豪則在第3節末段再次開啟火力，最後2分41秒與倫恩(Alex Len)連線，送出助攻讓對方完成爆扣，隨後自己也上籃得分；此節終了前51秒，「豪小子」連得5分，包括一記25呎三分球，將分差擴大到98比83、15分。

▲林書豪戰公牛。（圖／CFP）

林書豪末節沒能再添分數，但送出3次助攻，此役他替補上陣22分鐘，10投6中貢獻15分、4助攻和2籃板，三分球4投2中，連續2場命中率都突破5成、得到15分，手感維持得不錯。老鷹終場則以121比101輕鬆屠殺公牛，終止了2連敗。

此役老鷹以柯林斯繳出35分、8籃板和2助攻最佳，林書豪和普林斯分別貢獻15分，並列全隊次高。公牛則有2人得分突破20大關，「灌籃王」拉文(Zach LaVine)拿下23分，馬卡南(Lauri Markkanen)砍22分。

▲林書豪戰公牛。（圖／CFP）

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