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哈登作客麥迪遜花園廣場轟61分　超喬丹平Kobe紀錄率火箭險勝

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▲火箭哈登戰尼克。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭一哥哈登。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)24日率隊到尼克主場踢館，再次化身「得分機器」，光是前2節就掃下36分，將單場連續得分突破30大關的紀錄推進到第21場；他整場更是狂轟了61分，追平湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)的紀錄，並列在麥迪遜花園廣場得到最高分的客隊球員，率隊以114比110險勝。

哈登首節就攻下19分、7籃板和2抄截，不過尼克後場主將小哈達威(Tim Hardaway Jr.)也砍了15分，尼克首節打完取得31比28、3分領先。在主場作戰的尼克，一度在次節還剩7分35秒，靠著特里爾(Allonzo Trier)砍了一記26呎三分又切入得手，將分差擴大到47比36、11分。

不過「大鬍子」跳出來狂切入，單節又灌進17分，前2節就以21投11中砍下36分、9籃板，三分球9投4中，將連續單場得分突破30大關的紀錄推進到第21場，讓火箭在上半場結束後，以58比63咬住比分。

▲火箭哈登戰尼克。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭一哥哈登。（圖／達志影像／美聯社）

哈登的火力第3節持續大放送，3節打完得分已經來到49分；尼克則突然陷入得分荒，單節僅15分進帳，火箭單節打出30對15的猛攻，將比分反超為88比78。不過尼克末節仍緊追不捨，道森(Damyean Dotson)開局前3分多鐘連2顆三分命中，迅速將落後分數縮小到4分，兩隊陷入了拉鋸。

比賽最後1分鐘，特里爾3罰命中，加上火箭射手戈登(Eric Gordon)發生傳球失誤，球被馮萊(Noah Vonleh)抄走，馮萊在終場前57.7秒完成上籃，將比分追到106比107，穆迪耶(Emmanuel Mudiay)隨後的兩罰俱中，更一度幫助尼克取得1分反超。

▲火箭哈登戰尼克。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭一哥哈登。（圖／達志影像／美聯社）

最後決勝的30秒，哈登再次挺身而出，先是兩罰命中，要回1分領先，隨後戈登砍進一顆關鍵28呎三分，讓火箭取得112比110領先戈登最後5.6秒又有一次關鍵的抄截，「大鬍子」迅速持球推進到前場，單手爆扣鎖定了勝局，火箭終場以114比110險勝4分。

哈登此役鏖戰了40分鐘，以38投17中猛轟61分、15籃板和4助攻，外帶5抄截，他超越了喬丹(Michael Jordan)的55分紀錄，追平布萊恩在2009年2月2日於麥迪遜花園廣場飆出61分的歷史紀錄，並列客隊球員在此的最高得分紀錄。

▲火箭哈登戰尼克。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭一哥哈登。（圖／達志影像／美聯社）

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